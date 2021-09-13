Политика

Дополнительную форму голосования применят на территории Стругокрасненского района

Дополнительную форму голосования применят на территории Стругокрасненского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

Для избирателей населенных пунктов:

деревня Углы — будет организован мобильный избирательный участок у домов №№ 5 и 40. Голосование пройдет 17 сентября, время работы участковой комиссии — с 10.00 до 11.00;

деревня Палицы — будет организован мобильный избирательный участок у дома №6 на улице Лихачева. Голосование пройдет 17 сентября, время работы участковой комиссии — с 12.00 до 13.00;

деревня Жуковичи — будет организован мобильный избирательный участок у дома №6 на улице Подгорной. Голосование пройдет 17 сентября, время работы участковой комиссии — с 14.00 до 16.00;

деревня Кажено — будет организован мобильный избирательный участок на улице Ветеранов, 2 (здание библиотеки). Голосование пройдет 17 сентября, время работы участковой комиссии — с 10.00 до 12.00;

деревня Ротный Двор — будет организован мобильный избирательный участок на площади у магазина райпо. Голосование пройдет 17 сентября, время работы участковой комиссии — с 13.00 до 15.00.

Напомним, 17, 18 и 19 сентября в Псковской области пройдут выборы в Госдуму и Псковское областное Собрание.