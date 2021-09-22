Политика

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Компанию постоянным соведущим — главному редактору радиостанции Константину Калиниченко и главному редактору Псковской Ленты Новостей Александру Савенко составит кандидат политических наук, представитель партии «Новые люди» Андрей Маковский.

По итогам прошедших выборов «Новые люди» прошли в Государственную Думу и Псковское областное Собрание. Возглавлявший список партии на выборах в региональный парламент Андрей Маковский, вероятно, получит мандат депутата.

В какой мере по итогам выборов удовлетворен общественный запрос на обновление политической системы? О чем в целом свидетельствуют итоги выборов? Каковы причины успеха одних партий и поражения других? Ответам на эти и многие другие вопросы будет посвящен сегодняшний прямой эфир. Если вам есть, что сказать по обсуждаемой теме, высказывайте свое мнение по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена