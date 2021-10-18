Политика

«Гайд-парк»: Депутат Сергей Федоров о смене власти в Пскове и решении коммунальных проблем. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 19 октября. Гостем студии стал депутат Псковской городской Думы по единому городскому округу (фракция КПРФ), руководитель городской «Специализированной службы» Сергей Федоров.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ним недавние перемены в руководстве администрации города. Напомним, после перехода экс-сити-менеджера Александра Братчикова в областное Собрание исполняющим полномочия главы городской администрации назначен Борис Елкин. Конкурс на замещение должности главы администрации назначен на 27 октября. На минувшей неделе первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко сообщил, что коммунисты выдвинут на этот пост Сергея Федорова. Как он сам оценивает свои шансы на победу? Что может сказать о первых шагах Бориса Елкина в должности врио главы администрации?

Также в ходе эфира затронули темы предстоящих в 2022 году выборов в Псковскую гордуму, формирования городского бюджета, деятельности «Специализированной службы» и коммунальных проблем в городе.