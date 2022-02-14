Политика

«Гайд-парк»: Александр Баев о депутатской деятельности, планах псковских коммунистов и «раскачивании лодки». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 15 февраля. Гостем студии стал депутат Псковской городской Думы от КПРФ, заместитель главы Пскова Александр Баев.

Он рассказал о своей работе в гордуме, взаимоотношениях с коллегами и планах псковских коммунистов на выборный год, а также прокомментировал упреки в свой адрес по поводу попыток «раскачивать лодку» на тему будущего строительства временного моста через реку Великую. Ведущий Александр Савенко также обсудил с Александром Баевым другие актуальные темы общественно-политической жизни.