Политика

«Сообразим на троих»: что изменилось в общественно-политической жизни за 5 лет. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись новой программы «Сообразим на троих», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 17 февраля.

Передаче исполняется пять лет: впервые она вышла в эфир в феврале 2017-го. На протяжении всех этих лет по четвергам мы говорим на самые актуальные темы, обращаемся к экспертам, даем возможность высказаться нашим радиослушателям. А сегодня вспомнили историю создания программы и подвели итоги ее первой пятилетки, отметили яркие события и темы выпусков разных лет, проанализировали важные тенденции и тренды. Вместе с читателями и экспертами ответили на вопрос, что изменилось в общественно-политической жизни страны и нашего региона в 2017-2022 годы.

Этот выпуск «Сообразим на троих» - не совсем обычный, он отличается и число участников программы. За столом в студии собрались не трое, а пятеро соведущих. Это Максим Костиков, Константин Калиниченко, Сергей Васильев, Олег Добрынин и Александр Савенко.