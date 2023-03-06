Политика

Торжественное собрание в честь 30-летия воссоздания КПРФ провели в Пскове

Торжественное собрание, посвященное 30-летию воссоздания Коммунистической партии Российской Федерации, состоялось в Пскове 5 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в обкоме партии.

Фото здесь и далее: Псковский обком КПРФ

В собрании приняли участие коммунисты и сторонники партии из всех районов Псковской области. Перед началом все участники могли ознакомиться с архивными документами, протоколами собраний, решениями руководителей партийного отделения на пороге создания местных отделений в 1993 году. Также была представлена выставка с фотографиями публичной и уставной деятельности областного отделения КПРФ.

После с приветственным словом выступил депутат Государственной Думы Олег Лебедев, который отметил большую работу партии по защите интересов трудящихся и сохранению исторической правды. В преддверии 8 марта он поздравил женщин с наступающим Международным женским днём.

С докладом об истории возрождения КПРФ, исторической роли партии, личном вкладе Геннадия Зюганова и вехах становления Псковского областного отделения партии выступил первый секретарь комитета Псковского областного отделения КПРФ Петр Алексеенко. В докладе были затронуты исторические факты становления партии, имена коммунистов, стоящих у истоков возрождения Псковского областного отделения КПРФ.

«В конце 1991 года в ожидании конституционного суда по запрету коммунистической партии в городах и районах области начали создаваться структуры социалистической партии трудящихся. В Пскове эту организацию возглавил Глеб Викторович Петров, преподаватель педагогического института. Среди первых руководителей был секретарь Псковского городского комитета КПСС Васильев Юрий Петрович», - напомнил Пётр Алексеенко.

После основного доклада Пётр Алексеенко вручил памятные медали ЦК КПРФ «В ознаменование столетия СССР».

Секретарь обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Псковском областном Собрании депутатов Дмитрий Михайлов вручил благодарности Псковского обкома КПРФ за помощь в формировании юбилейного 105-го гуманитарного конвоя КПРФ «Для фронта и Победы!» для поддержки передового состава российских воинов и жителей Донбасса.

Торжественное собрание продолжила концертная программа. В концерте приняли участие: вокальное трио «Кудесницы», детский коллектив вокальной группы «Карамелька» (руководитель Наталья Широкова), участник творческого студенческого объединения «Дебют» псковского колледжа искусств Иван Михайлов, советские песни исполнила депутат районного собрания от КПРФ Светлана Мамаева, солист Артём Морозов. С хореографией выступил ансамбль «Юность».

В конце участники торжественного собрания исполнили песню «И вновь продолжается бой!».

Напомним, КПРФ образована на II чрезвычайном съезде КП РСФСР (13-14 февраля 1993 года) как восстановленная Коммунистическая партия Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.