Политика

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Антоном Минаковым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - координатор регионального отделения ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков.

Ведущий Александр Савенко поговорит с ним о новых проектах либерал-демократов и о планах регионального отделения. Кроме того, гость студии поделится ближайшими планами партийцев и прокомментирует свежие законодательные инициативы ЛДПР.

Телефон прямого эфира — 56-73-72.