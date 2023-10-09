Политика

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с депутатом Андреем Михайловым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии – депутат Псковского областного Собрания Андрей Михайлов.

Ведущий Артем Татаренко обсудит с ним итоги недавнего заседания постоянного комитета по местному самоуправлению ПАСЗР, ситуацию в Новоржевском районе, который столкнулся с проблемами с подготовкой к отопительному сезону, а также вопросы догазификации населенных пунктов региона и развития ТОСов.

Телефон прямого эфира — 56-73-72.

Трансляция завершена.