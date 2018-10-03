Общество

За неделю в Псковской области зафиксировано 16 нарушений земельного законодательства

На минувшей неделе инспекторы отдела государственного земельного надзора управления Росреестра по Псковской области провели 25 проверок соблюдения земельного законодательства в регионе, в ходе которых выявили и зафиксировали 16 нарушений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс- службе ведомства. По итогам проверок возбуждено 9 дел об административных правонарушениях, 5 субъектов привлечены к административной ответственности, выдано 15 предписаний об устранении нарушений земельного законодательства. Общая сумма наложенных штрафов составила 20000 рублей, взыскано 143600 рублей. Устранено 8 нарушений.

В псковском Росреестре также напомнили, что к наиболее частым нарушениям земельного законодательства относятся самовольное занятие земельного участка, неиспользование земельного участка в течение установленного законодательством срока или использование такого участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием. За такие виды нарушений предусмотрен административный штраф, размер которого установлен Кодексом РФ об административных правонарушениях (КоАП).

В случае обнаружения нарушений возбуждается дело об административном нарушении, на основании которого устанавливаются его обстоятельства и выносится решение о назначении административного наказания в виде штрафа.

Размер административного штрафа определяется в зависимости от вида нарушения и категории нарушителя. Он определяется в рублях в зависимости от кадастровой стоимости земельного участка, на котором допущено нарушение. Если кадастровая стоимость такого земельного участка не установлена, КоАП установлены минимальный и максимальный размеры штрафа по видам нарушений и категориям нарушителей.

Подробнее о размерах штрафов и деятельности госземнадзора псковского Росреестра можно узнать в региональном блоке официального сайта ведомства.