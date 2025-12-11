43-я сессия Псковской городской Думы назначена на 19 декабря

Псковская городская Дума седьмого созыва проведет свою очередную 43-ю сессию 19 декабря. Депутатам предстоит рассмотреть обширную повестку дня, ключевыми пунктами которой станут бюджетные вопросы и развитие территориального общественного самоуправления. Данная информация следует из постановления председателя Думы.
Центральными темами сессии станут:
- Бюджет города на 2026-2028 годы: депутаты планируют принять главный финансовый документ города на ближайшую трехлетку. Также в повестке — поправки в бюджет текущего, 2025 года, и уточнения к решению о бюджете 2026 года, принятому в первом чтении в ноябре;
- Поддержка малоимущих граждан: будет рассмотрен вопрос об установлении пороговых значений дохода и стоимости имущества для признания псковичей малоимущими с целью получения социального жилья в 2026 году;
- Развитие ТОС: целый блок вопросов посвящен установлению границ территорий для 11 советов территориального общественного самоуправления (ТОС), таких как «Отряд Княгини», «Ижорского 43», «Труда 16», «Новгородская 30», и другие. Кроме того, запланировано рассмотрение во втором чтении изменений в основное Положение о ТОС в Пскове;
- Муниципальный земельный контроль: депутатам предстоит утвердить Положение о муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования «Город Псков».
- Приведение нормативных актов в соответствие: признание утратившим силу одного из старых решений Думы в сфере культуры.
Начало сессии запланировано 10:00. Заседание состоится по адресу: город Псков, улица Некрасова, дом 14 (зал заседаний городской Думы).