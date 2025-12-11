Общество

Омбудсмен и общественники проверили изолятор временного содержания в Опочке

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов совместно с членами Общественной наблюдательной комиссии Андреем Холмовым и протоиереем Василием Лупаковым проверили условия содержания граждан, задержанных или отбывающих административное наказание в изоляторе временного содержания межмуниципального отдела полиции в городе Опочка. Об этом Дмитрий Шахов пишет на официальном сайте «Уполномоченный по правам человека в Псковской области».

Фото здесь и далее: официальный сайт «Уполномоченный по правам человека в Псковской области»

В ходе проверки соблюдения прав лиц, находящихся в ИВС, изучили документы, на основании которых лица помещались в ИВС, нормы питания и качество пищи, а также условия содержания. Дополнительно псковский омбудсмен и члены ОНК осмотрели спецтранспорт, на котором задержанные должны были конвоироваться в СИЗО-2 УФСИН России по Псковской области в город Великие Луки.

Как отметили проверяющие, в ИВС органов внутренних дел в городе Опочка соблюдаются все условия содержания, нарушений прав граждан не установили. В ходе беседы с находящимися в ИВС гражданами жалоб и иных заявлений не поступало. Как отметил член ОНК протоиерей Василий Лупаков, в изоляторе чистые помещения, нормальное постельное бельё, прогулки организуют согласно установленным правилам. Заместитель председателя ОНК Андрей Холмов особо отметил, что качество еды, которое предназначено для питания лиц, содержащихся в ИВС, не вызывает нареканий, поскольку готовится и поставляется по итогам госконтракта лучшим рестораном города Опочки.

В завершении проверки псковский омбудсмен особо отметил, что в прошлый визит отметили недостатки, связанные с несоблюдением требований законодательства об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, а также рекомендаций, содержащихся в заключении уполномоченного по правам человека в Псковской области №6 от 30 декабря 2019 года.