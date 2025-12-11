Общество

Председатель профсоюза промышленности РФ посетил Псковскую область

С деловой программой Псковскую область посетил председатель Общероссийского профсоюза промышленности, член Российской трёхсторонней комиссии Андрей Чекменёв, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском облсовпрофе.

Фото здесь и далее: Псковский облсовпроф

«Насыщенная деловая программа, встреча с крупнейшими работодателями, социальными партнёрами из правительства и конечно профсоюзным активом. Зафиксировали договорённости по ключевым направлениям, приняли план посещения предприятий, встреч с трудовыми коллективами с целью организационного и кадрового укрепления профсоюза», - уточнил глава Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

Также на площадке регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей стороны договорились провести отдельную серию переговоров.