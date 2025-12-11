Псковcкая обл.
Общество

За официальный выходной день 31 декабря выступают 78% россиян - опрос

12.12.2025 08:40|ПсковКомментариев: 0

Большинство россиян (78%) выступают за решение сделать 31 декабря официальным выходным днем, следует из результатов исследования сервисов «Работа.ру» и «Подработка».

«Семьдесят восемь процентов россиян поддерживают решение сделать 31 декабря официальным выходным днем, объясняя это удобством в подготовке к Новому году. В то же время 11% респондентов заявили, что им без разницы, так как они все равно успевали подготовиться к праздникам, а 8% также высказали равнодушие, поскольку 31-го числа им приходится работать», — говорится в данных.

Отмечается, что только 4% опрошенных высказались против идеи сделать последний день года выходным днем, предпочитая перенос выходного с этого дня на другой день в году, пишет РИА Новости.

В исследовании, которое проводилось с 28 ноября по 2 декабря этого года, поучаствовали 3,2 тысячи жителей России со всех регионов.

Источник: Псковская Лента Новостей
