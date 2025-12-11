Общество

Псковские врачи помогли родиться малышу при пятикратном обвитии пуповины

В Псковском клиническом перинатальном центре приняли роды с пятикратным тугим обвитием пуповины вокруг шеи малышки и дополнительной петлей вокруг туловища, называемой «портупея», сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве здравоохранения Псковской области. Такое сочетание — высокий риск нарушения кровоснабжения ребёнка.

Изображение: нейросеть «Шедеврум»

Несмотря на сложности, благодаря слаженной работе медицинской команды и усилиям мамы, эти роды, ставшие шестыми, прошли самостоятельно.

В течение двух часов на свет появилась доношенная девочка весом 3580 г и ростом 54 см.

Медики обеспечили своевременные и профессиональные действия, благодаря чему период ранней адаптации прошел без осложнений. Девочке не потребовалась реанимация.

Мама и дочка чувствуют себя хорошо и были выписаны домой на четвёртые сутки после родов.