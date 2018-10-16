Общество

В псковской поликлинике №1 завершается ремонт по стандартам «Бережливой поликлиники»

В подразделении Псковской городской поликлиники на ул. Кузнецкой, 19 (поликлиника №1) завершается ремонт первого этажа в соответствии со стандартами «Бережливой поликлиники». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на главного врача медицинского учреждения Галину Неваленную, ремонтные работы проводятся на собственные средства организации и затронули входную группу, регистратуру и доврачебно-прививочный кабинет.

«Медицинская помощь, которую мы оказываем, должна быть качественной, а пребывание пациента в поликлинике - комфортным. С учетом современных стандартов коммуникации, информатизации и формирования доступной среды для маломобильных групп населения мы фактически перестроили первый этаж», - пояснила главврач.

Галина Неваленная сообщила, что в поликлинике №1 будет реализована новая концепция обслуживания пациентов, так называемая «открытая регистратура». Пациент будет общаться с регистратором «глаза в глаза», сидя на стуле, «окна» будут разделять прозрачные перегородки. Для удобства администраторов и ускорения их работы каждое рабочее место будет оборудовано оргтехникой. Это избавит сотрудников регистратуры от бумажной работы и позволит сократить время ожидания пациента, ликвидировать необоснованные очереди в регистратуре.

Руководитель медучреждения также добавила, что на первом этаже здания предусмотрены помещения для приема маломобильных групп населения, не имеющих возможности подняться на 2 и 3 этажи из-за отсутствия лифта в здании поликлиники. Предполагается, что врачи-специалисты будут спускаться для их обслуживания на первый этаж.

Кроме того, в настоящее время будущие регистраторы, процедурные медсестры и другие медработники проходят тренинги с психологом по бесконфликтному общению с пациентом. Также состоятся дополнительные занятия для специалистов поликлиники по работе в Медицинской информационной системе.

Напомним, Псковская область участвует в проекте «Бережливая поликлиника» с 2018 года по договоренности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова c министерством здравоохранения РФ.

«Бережливая поликлиника» - совместный проект министерства здравоохранения РФ и государственной корпорации «Росатом». Его цель - оптимизация работы поликлиник, снижение времени пребывания в учреждении, разделение потоков здоровых и больных пациентов и упрощение записи на прием к врачу. Проект призван повысить эффективность работы лечебно-профилактических учреждений и общую доступность медицинской помощи в 39 регионах страны.

Согласно новому «майскому» указу президента РФ № 204 организация «бережливого производства» в медицинских организациях продолжится в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».