Общество

Под председательством Ивана Цецерского прошло заседание призывной комиссии Пскова и Псковского района

24 декабря на призывном пункте Военного комиссариата Пскова состоялось очередное заседание призывной комиссии под председательством главы города Ивана Цецерского. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ «Город Псков», также в состав призывной комиссии входят военный комиссар Пскова и Псковского района Валерий Дмитриев, медицинские работники, представители правоохранительных структур, управления образования администрации города и Центра занятости населения Пскова.

Всего на комиссию в этот день пришло 17 молодых людей, которые в настоящее время учатся или закончили обучение и подлежат военному призыву. Комиссии предстояло принять решение о призыве на военную службу, предоставлении отсрочки или об освобождении от несения службы данных молодых людей.

Иван Цецерский, выступая перед призывниками, подчеркнул, что служба в рядах вооруженных сил - мужественный, ответственный поступок, достойный настоящего мужчины: «Армия - это школа жизни, взаимоотношений, это закаливание характера и силы воли. Пройдя ее, у вас останутся сослуживцы, ваши товарищи и добрые воспоминания. А также - дисциплина, выдержка, умение сориентироваться в любой ситуации».