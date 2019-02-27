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Общество

Олег Брячак о состоянии дорог, новых законодательных инициативах и участии «эсеров» в выборах

28.02.2019 13:53|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Гайд-парк», вышедшей в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) 27 февраля. Гость студии - руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак. Ведущий Александр Савенко обсудил с ним актуальные темы жизни Пскова и региона, его депутатскую деятельность и законодательные инициативы псковских справедливороссов.

Александр Савенко: Олег Михайлович, хотелось бы начать разговор с партийной составляющей вашей работы. Несколько дней назад в Пскове прошли пикеты, организованные местными справедливороссами. Вы и ваши соратники выступали на тему социальной справедливости. А если говорить конкретнее, за что и против чего вы выступали, на кого были рассчитаны эти акции и каков их результат?

Олег Брячак: Дело в том, что по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН 20 февраля на протяжении 10 лет отмечается День социальной справедливости, и эти пикеты мы провели для того, чтобы показать, прежде всего, власти, что в жизни наших граждан, жителей региона, не все так хорошо и радужно, как власти пытаются показать по телевизору - «вот, мол, граждане, вы живете хорошо, ракеты бороздят космические просторы, и мы вот такие все великие». На мой взгляд, величие государства определяется тем, насколько комфортно живется гражданам внутри этого государства. И наши лозунги были посвящены как раз теме социальной справедливости. Мы говорили о зарплате, о медицине. Мы же прекрасно понимаем, что творится сегодня с нашей медициной, прекрасно знаем, что чтобы попасть к узкому специалисту, надо отстоять в очереди месяца два, а то и три. Кому как не мне об этом судить, потому что я как депутат много общаюсь с гражданами, в том числе пожилого возраста. Поэтому прекрасно знаю, что  происходит с медициной, и мы не могли не обратить на это внимание власти. Думаю, такие акции полезны, мы ни в коем случае не выходим за рамки конструктива и еще раз призываем власти обратить внимание, что вот здесь не совсем так и здесь не совсем так.

Я всегда говорю о том: если кто-то не замечает или не хочет замечать проблему, этот кто-то никогда не будет ее решать. Так вот мы обратили внимание как раз на проблемы и будем добиваться того, чтобы они решались. Не совсем правильно сидеть на кухне и вздыхать, как плохо мы живем, и ничего не делать. Что-то нужно всегда делать. Конечно же, в рамках закона. Ни в коем случае не нужно заниматься оголтелой критикой, поэтому я каждый месяц разрабатываю законопроекты, выношу их на обсуждение депутатов гордумы.

К счастью, и моему личному удовлетворению, депутаты гордумы, несмотря на политическую принадлежность, правильно эти законопроекты рассматривают, зрят в корень. Они не смотрят, кто их внес - Олег Брячак или кто-то еще, а рассматривают его по сути. И, как правило, коллеги по гордуме эти законопроекты принимают, потому что почти все они имеют социальную направленность, и дальше они идут в областное Собрание. Буквально в четверг я буду представлять на сессии областного Собрания законопроект по упорядочению системы обращения с ТКО. В большей степени это будет касаться частного сектора. Конечно, кто-то может критиковать мою инициативу, но когда те же самые граждане пообщаются с друзьями, родственниками, которые живут на окраинах города, особенно в домах, которые соседствуют с частным сектором, они узнают много интересного. В частности о том, что контейнерные площадки, относящиеся к многоквартирным домам и расположенные рядом с частным сектором, переполнены. Почему? Да потому, что с частного сектора везут мусор и складывают его в эти мусорные контейнеры. Или просто-напросто этот мусор вывозят в лес и там выбрасывают. Поэтому я всегда говорю, что мы, депутаты, не должны ориентироваться на популизм. Мы должны принимать иногда, может, не совсем популярные и удобные законы, но которые в целом будут полезны для граждан.

Следующий мой законопроект уже одобрен в гордуме и тоже поступил в областное Собрание. Он предусматривает внесение изменений в КоАП РФ и касается вопроса эвакуации автомобилей. Я уже, по-моему, об этом говорил, но хочу напомнить, что сегодня в этом вопросе не все проработано. Часто бывает так, что гражданин, который неправильно запарковался, подходит к своей машине, и в этот момент начинается процесс эвакуации. Как правило, тот, кто машину эвакуирует, ее хозяину не отдает и отправляет на штрафстоянку. И водитель вынужден платить за это серьезные деньги, прежде чем машину забрать.

Я предложил внести изменения, которые позволят владельцу забирать свой автомобиль, даже если он уже находится на эвакуаторе. То есть эвакуаторщик будет обязан отдать ему машину. Но, если автомобиль уже оказался на платной стоянке, то служба, которая его эвакуировала, обязана сообщить в дежурную часть УМВД, что такой-то автомобиль эвакуирован и находится на такой-то стоянке. Это нужно для того, чтобы сберечь здоровье граждан, потому что те, кто сталкивался с эвакуацией своего автомобиля, часто хватаются за сердце, думая, что машину угнали, и пока он ее найдет, успевает употребить флакон валидола. Поэтому достаточно будет просто позвонить в дежурную часть, узнать, что с автомобилем, и забрать его со штрафстоянки. Не оплачивая платную стоянку! Не каждый носит в кармане 5 - 10 тысяч, которые потом придется платить. Поэтому я предлагаю внести такие изменения, чтобы автолюбитель, показав нужные документы, мог машину забрать, а потом оплатить. Вот такие вот мы разрабатываем поправки для облегчения и без того непростой жизни наших автолюбителей.

Александр Савенко: Хотелось бы вернуться к позиции «Справедливой России». Все мы знаем: когда проходят какие-то протестные выступления «справедливороссов», у них есть конкретный адрес - правительство Дмитрия Медведева. На протяжении многих лет «эсеры» во главе с Сергеем Мироновым последовательно выступают против него. Что касается других адресатов, конкретных персон, то они меняются. Поясните, пожалуйста. Когда «Справедливая Россия» выступает, в том числе в Псковской области, в кого направлены ваши критические стрелы, кроме Медведева и его правительства?

Олег Брячак: Наши критические стрелы направлены также в адрес администрации города, области. Это касается проблемных аспектов жизни региона - медицины, образования. Самое актуальное на сегодняшний день - состояние улиц нашего города. Я уже говорил, что в течение месяца я являюсь пешеходом, потому что автомобиль, на котором я передвигался, был арестован следственными органами. Несмотря на то, что дело о мошенничестве, которое мне было предъявлено, приостановлено, и следствие доказало мою невиновность в мошеннических действиях. Их нет, и я рад, что следователи провели такую скрупулезную работу на протяжении двух лет, изучили все материалы дела, банковские проводки, кучу документов - у них стояли в кабинете целые мешки. И они доказали мою невиновность. На сегодня осталось дело о незаконном получении кредита, сроки давности по которому вышли еще в середине прошлого года, но, несмотря на это, дело продолжает расследоваться. Я отказался его прекращать за сроками давности и буду требовать своей реабилитации, чтобы была доказана моя невиновность.

Что касается следователей - это их работа, они должны принимать какие-то меры или работу показывать. Не знаю, какие у них стимулы. Поэтому ограничили мне пользование автомобилем. И я стал пешеходом, это полезно для здоровья и общего составления картины жизни города - когда ты весь день в течение месяца ходишь пешком. На сессии гордумы 12 февраля как раз был доклад начальника УГХ Николая Баринова, и там как раз обсуждались проблемы содержания нашего города. Я сказал, что по городу пройти просто невозможно, на тротуарах наледи, и надо смотреть вниз, чтобы не поскользнуться, а сверху свисают зловещие сосульки, в случае падения которых голова будет пробита сразу. И непонятно, куда смотреть. Начинаешь смотреть вверх - можешь поскользнуться, вниз - подвергаешь себя опасности сверху. Я об этом сказал и подверг серьезной критике подрядчика, который сегодня содержит часть улиц города.

В ближайшее время я сделаю запрос в прокуратуру, суть которого будет очень проста. Я попрошу органы проанализировать расходование денежных средств на содержание улично-дорожной сети. Потому что как депутат я вижу, что каждый месяц администрация города добросовестно перечисляет средства на счета недобросовестного, на мой взгляд, подрядчика, а вот куда дальше идут эти денежки? Мы не знаем. Но на дороги они идут не в полной мере. Иначе такого количества ям и грязи на дорогах не было бы. Иначе и снег бы убирался. А ведь его никто не убирал. Снег растаял сам. Представляете, до чего мы докатились?

Уважаемые радиослушатели, я обязуюсь на этой неделе сделать такой запрос в прокуратуру и информировать вас о том, как она его отработала. И мы с вами увидим, куда же все-таки были израсходованы наши народные деньги. А это наши деньги, наши налоги, наше здоровье и наша безопасность. Насчет здоровья, вы понимаете, на улицы города высыпаны, наверное, тонны разных химических реагентов - соли и прочей гадости, призванной растапливать лед. И ведь весной, как и в предыдущие годы, эта гадость убрана не будет. Мы видим, что едет машина, метет всю эту гадость на тротуар, потом выходят какие-то товарищи и сметают все это обратно на проезжую часть. Когда вся грязь в солнечную погоду высыхает, мы всей этой химией дышим. Ею дышат наши дети - что самое плохое. А этого быть не должно. Ведь мы заплатили за чистый город, а чистого города нет. Поэтому это возмущает меня до глубины души, и я хочу ответственно заявить, что этот вопрос беспокоит уже, наверное, добрую половину граждан, с которыми я общаюсь.

Конечно, ЖКХ - традиционно больной вопрос, но на так невозможно жить. Автомобилисты разбивают подвески, люди ломают ноги. У меня была статистика, что за январь в травмпункт обратилось с переломами более 1000 человек. А подрядчики набивают себе карманы. А мы что, не люди тут проживаем? Я с этим не согласен и буду с этим бороться.

Еще хочу сказать, что есть совершенно для меня непонятный критерий. Когда в прошлом году мной был организован контрольный выезд по поводу разбирательств с нерадивыми подрядчиками, в составе комиссии были сотрудники УГХ, КСП Пскова, представители ОБЭП. И подрядчик тоже был. И я ему говорю, стоя рядом с ямой: «По контракту вы обязаны заделывать ямы, почему она не заделана?». Подрядчик говорит: «А это не яма». А я ему говорю: «А что?». А он мне про ГОСТы: яма считается ямой, если она имеет определенную глубину, ширину и длину. И подрядчик стоит и в глаза мне говорит: «А мы не будем ее заделывать. Это не яма, а по контракту мы должны заделывать ямы». Вот в таком дурдоме мы с вами живем. И мириться с таким дурдомом я не собираюсь. Не собираюсь сидеть на кухне, жене на ухо говорить, что я тут не согласен, там не согласен.

Моя обязанность как депутата, который уже давно никого не боится и не стесняется, доводить дело до конца, ставить на вид и поганой метлой гнать таких жуликов, которые на нашем городе наживаются. Мне было приятно слышать, что губернатор очень жестко поставил вопрос перед руководством города о том, что больше не хочет слышать отговорок, что город находится в неудовлетворительном состоянии, и работа городских властей тоже является неудовлетворительной. И, когда это произносится уже с такого уровня, думаю, это серьезный звоночек для руководителей города и повод задуматься о том, как наладить эту работу. Буду очень надеяться, что такая работа будет налажена, и я буду всячески их стимулировать.

Но чтобы быть до конца честным, я прекрасно понимаю, что денег в бюджете именно на ремонты УДС заложено недостаточно. Практически дороги разбиты все, а вот денег на то, чтобы все их отремонтировать, нет. Еще важно определиться с подрядчиком, который будет качественно делать ремонты. Давайте обратим внимание на Крестовское шоссе, которое нам сделали, по-моему, к 1100-летию города. Это покрытие отремонтировали лет 15 назад, и оно столько и простояло, несмотря на то, что по этой дороге идет достаточно серьезный трафик. Почему бы нам не найти этого подрядчика? Он был не местный - то ли с Новгорода, и с ним не заключить контракт, раз уж он себя показал? Зачем выискивать непонятные компании, которые нам непонятно как делают дороги? Деньги заплатили - а через год ремонта нет. Предъявили к нему гарантийные претензия - и подрядчика уже и нет, он обанкротился. А люди, которые эту компанию создавали, спокойненько создали другое юрлицо и также получают подряды. Такого быть не должно.

Работать надо с уже проверенными подрядчиками. Мне также понравилось предложение губернатора Михаила Ведерникова о том, чтобы 30% всех работ по содержанию дорог выполнял муниципалитет. Об этом говорил уже несколько лет. Когда контракты выполняют муниципальные предприятия - неважно, крыши кроют, дороги делают - всегда можно с них спросить, во-вторых, это стопроцентная гарантия, потому что это предприятие никуда не денется, а, в-третьих, зарплаты всегда «белые», а значит отчисления в бюджеты всех уровней будут больше. Поэтому это был бы выход. Единственно, что нужно максимально усилить контроль за руководством этих предприятий, чтобы они качественно работали. Сегодня как-то модно стало заводить уголовные дела по поводу и без повода. Поэтому, может быть, такое изменение в подходах силовиков как раз и будет стимулировать новых руководителей муниципальных и госпредприятий, чтоб выполнять свои обязанности более качественно.

К слову сказать, я иногда просто удивляюсь. Меня последняя новость просто ошарашила. Как можно завести уголовное дело на человека, который выписал себе премию в 43 тыс. рублей? (главный государственный инспектор труда в Псковской области Геннадий Иойлев - ред. ) Это же не совсем коррупция в каких-то огромных масштабах. Он не нанес ущерб государству, не украл вагон денег или конфет у детей. Сделайте человеку выговор, дайте ему возможность исправиться, сделать выводы. Зачем сразу заводить уголовное дело и ставить крест за такую мелочь? Понятно, кто-то из зависти скажет: «Так ему и надо, значит он весь такой руководитель...». Конечно, я с таким подходом не согласен. Да, надо ловить коррупционеров, которые наносят в больших масштабах ущерб государству, но такие придирки - не совсем, на мой взгляд, правильно.

Александр Савенко: Олег Михайлович, не могу не задать вам вопрос, без которого в последнее время не обходится ни один наш эфир, - о взаимоотношениях с губернатором. Каждый раз мы вспоминаем о том, что при губернаторе Турчаке вы были непримиримым критиком региональных властей, а затем все мы отметили метаморфозу, когда вы в прошлом году достаточно громко заявили о своей поддержке врио губернатора Михаила Ведерникова, не стали участвовать в выборах. Мы помним о том, что у вас бывают разные периоды во взаимоотношениях с региональной властью. Что-то меняется сейчас или все остается по-прежнему, как мы зафиксировали в прошлом году?

Олег Брячак: На сегодняшний день с губернатором у нас открытые, доверительные, конструктивные отношения, которые позволяют нам добиваться иногда решения вопросов, волнующих граждан. Некоторые вещи, которые «Справедливая Россия» предлагает, администрация сегодня слышит. Если, допустим, какая-то политическая сила будет заниматься оголтелой критикой, ничего не предлагать, а только шуметь и зарабатывать очки на трудностях... Мы видим, что трудностей у власти достаточно много, видим, в какой непростой ситуации находится наша страна. Сложности касаются и нашего региона. И пользоваться этим, как некоторые товарищи кричат, что все вокруг некомпетентны, я один тут такой хороший, и ничего не предлагать, на мой взгляд, это неправильно. Это деструктивно. А вот наоборот помогать, как-то содействовать, предлагать те или иные полезные вещи - это гораздо полезнее для региона в целом. В такое время раскачивать лодку неправильно, да и не по-человечески. Поэтому, конечно же, отношения сохраняются. Это хорошие, рабочие, конструктивные отношения.

Александр Савенко: Еще одна традиционная тема наших с вами встреч и интервью. Об участии в выборах. С одной стороны 2019 год в Псковской области будет лишен каких-то больших избирательных кампаний, тем не менее, они будут проходить. Это не только выборы глав 6 районов, но и довыборы в гордуму Пскова по 13-му округу. Депутатское кресло осталось вакантным после ухода коммуниста Дмитрия Михайлова в областное Собрание. Вновь хочу задать вам вопрос, определилось ли региональное отделение «Справедливой России» со своей тактикой на выборах? Какова позиция партии по поводу выборов этого года?

Олег Брячак: Прежде всего, хочу сказать, что региональное отделение партии «Справедливая Россия» к выборам готово всегда. Мы проводим работу с нашими гражданами на протяжении всего года. У нас нет такого, что мы проявляем активность только перед выборами. Мы всегда активны. Местные отделения партии в каждом районе области являются действующими и практически в каждом районном или волостном Собрании мы имеем своих представителей. Сегодня у нас около 100 депутатов от «Справедливой России» на территории Псковской области, которые постоянно работают. Это порядочные, проверенные люди, которые прошли уже не одни выборы, которых пытались и пугать на определенном этапе, пытались покупать, и ни один из них не испугался и не продался. Поэтому это костяк, с которым мы готовы участвовать в любых выборах на территории региона, что мы и делаем. Другой вопрос - в какой степени мы будем принимать участие в выборах. Как вы знаете, в истории «Справедливой России» на территории Псковской области есть победа в выборах глав трех районов. Сегодня так устроена вертикаль власти, что глава района - человек зависимый, и он рано или поздно все равно ляжет под «Единую Россию», поэтому как таковой цели биться за какой-то район сегодня у нас нет. Что касается некоторых округов, могу ответственно заявить, что у «Единой России» легко это не пройдет. Работать мы будем и умеем на выборах. Технологии мы прекрасно знаем. Хотя по выборам на нас тоже два уголовных дела завели. И на меня в том числе. И одно дело еще не закрыто. Предъявить-то нам нечего. Расследование идет, но так как у нас большой опыт участия в выборах, мы не совершаем грубых ошибок, не нарушаем законодательства, как бы это кому-то не хотелось. Поэтому хочу еще раз сказать: не все планы «Единой России» сбудутся на предстоящих выборах. Мы внесем свои коррективы. А какие, пока не скажу.

Александр Савенко: Быстро пролетели эти полчаса. Спасибо, Олег Михайлович, за то, что в очередной раз нашли возможность прийти к нам и ответить на мои вопросы. И до новых встреч в эфире.

Олег Брячак: Спасибо, до свидания. 

Теги: #эхо москвы в пскове #дороги #Справедливая Россия #гайд-парк #выборы 2019
Источник: Псковская Лента Новостей
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28.02.2019, 11:088 Псковские приставы «нарисовали» портрет типичного должника 28.02.2019, 11:035 Псковская область присоединится к Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!» 28.02.2019, 11:021 В 2018 году 11 неплательщиков алиментов в Псковской области получили реальный срок лишения свободы 28.02.2019, 10:5228 Олег Брячак: Зарабатывать очки на трудностях, которые испытывает регион, - не по-человечески
28.02.2019, 10:510 Псковичи стали активно использовать электронные ресурсы при обращении к приставам 28.02.2019, 10:497 В Москве состоялась рабочая встреча Михаила Ведерникова и Сергея Чемезова 28.02.2019, 10:470 Псковичи могут успеть забронировать последние несколько мест в праздничном туре «СПАсение от суеты» 28.02.2019, 10:430 Росреестр отмечает увеличение количества обращений в контактный центр ведомства
28.02.2019, 10:422 В Великих Луках проходят областные соревнования по мини-футболу 28.02.2019, 10:423 В рамках программы «Дорожный пристав» в Псковской области проверено около 70 тысяч машин 28.02.2019, 10:360 Росгвардия в Печорах проведет приемы по вопросам оборота гражданского оружия 28.02.2019, 10:320 В Псковской области увеличилось количество выходов приставов к должникам
28.02.2019, 10:2722 Олег Брячак: Государство должно ловить настоящих коррупционеров, а не заводить уголовные дела за мелкие нарушения 28.02.2019, 10:260 «Гайд-парк»: Николай Рассадин о взаимодействии государства и бизнеса 28.02.2019, 10:250 Почти 13 млн рублей долгов выплатили в 2018 году желающие выехать за границу жители Псковской области 28.02.2019, 10:180 Жители Псковской области получают телефонные консультации по пенсионным вопросам с использованием кодового слова
28.02.2019, 10:172 В 2018 году на 59% увеличилось количество производств по кредитным долгам псковичей 28.02.2019, 10:140 Женщина пострадала в столкновении двух иномарок на проспекте Ленина в Великих Луках 28.02.2019, 09:540 Футбольный клуб «Луки-Энергия» внес в заявку трех молодых игроков 28.02.2019, 09:5335 Сенаторы США подготовили закон о раскрытии доходов Владимира Путина
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