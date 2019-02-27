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Исследовательская работа псковского курсанта заняла призовое место на научно-практической конференции в Кузбассе

Сегодня на плацу псковского филиала Академии ФСИН России чествовали курсанта Викторию Ефимову, научная работа которой получила признание на межвузовской конференции «Актуальные вопросы психологии и педагогики в деятельности УИС», организованной кузбасским институтом ФСИН России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Написанию научной работы «Преподаватели ведомственных вузов: обзор мониторинга эмоционального состояния» предшествовала большая исследовательская деятельность. Виктория Ефимова в составе научного кружка «Практическая психология и педагогика» кафедры социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин псковского филиала академии принимала активное участие в обработке эмпирического материала, который лег в основу монографии «Индивидуально-личностная обусловленность эмоционального выгорания преподавателей ведомственных вузов».

Авторы монографии, которая будет издана в ближайшее время, – первый заместитель начальника управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН России Федор Ушков и профессорско-преподавательский состав кафедры социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин псковского филиала академии Наталья Колесникова, Оксана Макаркина, Дмитрий Дворецкий.

«Викторию Ефимову настолько увлекла работа по изучению и определению уровня эмоционального выгорания преподавателей, основанная на обработке данных анкетирования преподавателей – сотрудников ФСИН России, что это вылилось в научно-исследовательскую работу с обобщением существующих подходов к решению проблем и предложениями по их решению, которые вызвали интерес и получили одобрение на межвузовской конференции, а сама курсант – признание», – сказала доцент кафедры социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Оксана Макаркина, которая является научным руководителем призера конкурса Виктории Ефимовой.

Отметим, что в работе межвузовской научно-практической конференции «Актуальные вопросы психологии и педагогики в деятельности УИС» приняли участие сотрудники и курсанты образовательных организаций ФСИН России. По итогам конференции авторы лучших докладов поощрены дипломами, а их работы будут опубликованы в сборнике материалов курсантских (студенческих) научно-практических мероприятий.