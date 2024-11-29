Спорт

Курсанты заняли призовые места на чемпионате по самбо в 76-й дивизии

Спортсмены Псковского филиала университета ФСИН России завоевали «серебро» и «бронзу» на открытом чемпионате по самбо памяти героев СВО. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Фото: Псковский филиал Университета ФСИН России

В 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии состоялся открытый чемпионат по самбо среди сборных команд войсковых частей Псковского гарнизона с участием курсантов Псковского филиала Университета ФСИН России.

По итогам состязаний в личном первенстве курсант Псковского филиала Университета ФСИН России Адам Хаджиев завоевал серебряную медаль в весовой категории до 98 кг.

Курсанты Даниил Щербицкий, Шарип Хасаев и Ислам Качмазов стали бронзовыми призерами чемпионата в своих весовых категориях.