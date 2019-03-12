Общество

В псковской библиотеке состоялась лекция «Исторические поселения Псковской области»

В псковской историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василева состоялось очередной заседание Народного университета, на котором с лекцией выступила искусствовед, архитектор, заместитель председателя псковского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Ирина Голубева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Лекция называлась «Исторические поселения Псковской области».

Ирина Голубева объяснила собравшимся, что в нашем регионе почти все поселения исторические в том смысле, что имеют богатую историю и основаны давным-давно, но само по себе это не является основанием для их защиты. Мы живем в такое время, подчеркнула она, когда важно не эмоциональное восприятие, а официальный статус и конкретные пункты в законе, которые позволяют защищать исторически сложившийся облик старинных сел и городов.

При этом официальным статусом исторических поселений в Псковской области обладают всего тринадцать населенных пунктов, которые перечислены в постановлении 2014 года «Об утверждении Перечня исторических поселений регионального значения, имеющих особое значение для истории и культуры Псковской области».

В этот перечень вошли: Псков, Великие Луки, Велье, Гдов, Изборск, Невель, Новоржев, Опочка, Остров, Печоры, Порхов, Пушкинские Горы, Себеж.

Ирина Голубева также рассказала, какие в федеральном законодательстве указаны признаки исторических поселений и какие именно градостроительные особенности этих поселений закон позволяет защитить. Что такое историческая планировка, панорама, почему предметом охраны является даже береговая и небесная линии исторического поселения, и какая за незаконное изменение этих линий предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной.

Завсегдатаи Народного университета смогли разобрать на конкретных примерах, как определяются границы исторического поселения, например, в Изборске и Печорах, и узнали, почему нерегулярная застройка этих населенных пунктов считается такой ценностью.

По словам Ирины Голубевой, власти неоднократно предпринимали попытки распланировать те же Печоры таким образом, чтобы выровнять улицы и внести в облик старинного русского поселения западноевропейские градостроительные элементы. Некоторые современные архитекторы до сих пор не понимают, зачем беречь нерегулярную застройку таких местечек. Однако именно такая, казалось бы, хаотичная застройка, объяснила Ирина Голубева, позволяет нам многое понять о прошлом исторических поселений.

«Ведь в ней нет ни одной случайной линии! Она очень функциональна». Каждая из этих линий (тропинка, улица, дорога) ведёт либо к храму, либо к водозабору и рассказывает о том, как и чем жили наши предки.

Вот почему так важно разрабатывать документацию, позволяющую защищать исторические особенности планировки и ландшафта исторических поселений, и вовремя информировать об этих особенностях и законодательных ограничениях новых владельцев недвижимости в том же Изборске.