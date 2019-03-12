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В Пскове в библиотеке имени И. И. Василева пройдет презентация книги «Пыталовские деревни: вехи и годы»

В Пскове в Историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василева (Октябрьский проспект, 19а) приглашает 15 марта в 17.00 на презентацию книги члена Союза краеведов России Николая Цветкова «Пыталовские деревни: вехи и годы». Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в самой библиотеке. Презентация состоится в читальном зале.

Источник: группа библиотеки в соцсети «ВКонтакте»

Николай Цветков - краевед, преподаватель, коллекционер. С 1997 года по 2014 год руководил поисково-исследовательским клубом «Поиск-97» в составе поисковой организации «След Пантеры». С 1991 года руководил Пыталовским региональным отделением Всероссийского научно-исследовательского и культурно-просветительского общества «Энциклопедия российских деревень». Старший научный сотрудник краеведческого музея «Дружбы народов» в Пыталово. В 2015 году награжден медалью Министерства обороны Российской Федерации «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества».