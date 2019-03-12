Общество

Гедиминас Таранда проведет с псковичами «Диалог на равных»

В рамках проекта «Диалог на равных» заслуженный деятель искусств России, балетмейстер Гедиминас Таранда встретится с псковичами 20 марта, сообщается в соцсетях «Команды 2018».

Встреча состоится в 17:00 в проектном офисе «Команды 2018» на улице Некрасова, дом 19. Участие бесплатное по предварительной регистрации.

Напомним, «Диалог на равных» - федеральный проект, который реализует Федеральное агентство по делам молодежи с 2017 года. Цель проекта - наглядно показать студентам и учащимся на примере успешных и известных людей, что современная Россия - это страна равных возможностей, где можно добиться успеха в любой сфере в любом регионе.