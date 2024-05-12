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Общество

Кардиохирург рассказал о способах продлить жизнь

13.05.2024 08:17|ПсковКомментариев: 0

Правильное питание, физическая активность, социальные условия, в которых человек находится, влияют на продолжительность жизни. Об этом рассказал главный сердечно-сосудистый хирург Минздрава, президент «Лиги здоровья нации» академик Лео Бокерия.

На продолжительность жизни, по его словам, влияет и генетика. Академик уверен, что по мере того, как будет улучшаться здравоохранение и меняться в лучшую сторону образ жизни человечества, продолжительность жизни будет увеличиваться, пишут «Известия»

«Но по-разному — в зависимости от пола, генетических предрасположенностей, региона проживания и других параметров», — отметил он.

С медицинской точки зрения, чтобы достичь нужных показателей увеличения продолжительности жизни, необходимо убрать основные причины преждевременной смертности: сердечно-сосудистые заболевания, онкологические заболевания, сахарный диабет, заболевания органов дыхания и травмы, добавил Лео Бокерия. Сейчас, по его словам, с момента появления хронических заболеваний люди живут с ними еще около 20 лет.

Теги: #здоровье
Источник: Псковская Лента Новостей
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