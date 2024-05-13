ЖКХ

Сотрудники «Нового квартала» озеленили придомовую территорию на улице Завеличенской в Пскове

Сотрудники управляющей компании «Новый квартал» вместе с собственниками озеленили придомовую территорию на улице Завеличенской, 17 в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.

«Благоустройство придомовых территорий включает в себя большое количество разных мероприятий, в том числе озеленение, покос травы, установку малых архитектурных форм, работы по поддержанию общественных мест в чистом, ухоженном виде и многое другое. Содержать дворы, которые входят в состав общего имущества, обязаны управляющие организации. А ещё лучше, если в этом принимают активное участие сами жители!» - отметили в управляющей компании.

Управляющая компания «Новый квартал» приобрела кустарники, а жильцы указанного дома вышли на их посадку. Также были произведены покос и уборка травы.

«Благодарим всех, кто принял участие в субботнике и проявляет неравнодушие к своему двору! Благодаря подобным мероприятиям придомовые территории становятся более уютными и комфортными для жителей», - добавили в компании.