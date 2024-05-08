Общество

Цветы к братской могиле в псковской деревне Красная Горка возложили следователи

Офицеры регионального управления Следственного комитета России приняли участие в памятных мероприятиях по случаю 79-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области

«В 1941 году, в дни, когда под массированными ударами превосходящих сил противника Красная Армия была вынуждена с боями отступать на восток, многие советские воины сложили свои головы на псковской земле. Но наступил новый этап войны – освобождение северо-западной территории страны», - напомнили следователи.

С первых дней 1944 года на Ленинградском и Волховском фронтах отмечалось многообещающее оживление. 14 января началась Ленинградско-Новгородская операция, в ходе которой советские войска ликвидировали блокаду Ленинграда и перешли в наступление. Каждый день десятки километров псковской земли очищались от фашистских захватчиков войсками Ленинградского фронта. Освобождение Псковского района от фашистов сопровождалось жестокими боями. В конце февраля по фашистам были нанесены тяжелые удары и оккупанты были выбиты из деревень Середкинской волости.

Многие советские воины, погибшие в ходе освобождения территории от фашистских захватчиков, были захоронены в братской могиле в деревне Красная Горка Середкинской волости. В 50-60-е годы со всех окрестных деревень собрали останки военнослужащих и жертв войны, всего здесь покоится более 870 погибших.

В честь 79-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудники регионального СК России возложили цветы к обелиску братского захоронения и зажгли лампады.

«День Победы – это великий день для каждого из нас. Мы не просто отмечаем победу над фашизмом. Мы радуемся самой жизни, которая была завоевана невероятно высокой ценой наших великих предков!» - добавили в ведомстве.