Общество

Почти 1,5 млн рублей потратят из бюджета Пскова на допвыборы депутата гордумы по 13-му округу

Депутаты Псковской городской Думы внесли очередные изменения в городской бюджет, которыми уточнены плановые показатели.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии, изменения касаются перераспределения средств за счет безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов. С учетом изменений основные параметры городского бюджета на 2019 год по доходам составили 5 012 142,2 тыс. рублей, на 2020 год - 4 208 788,6 тыс рублей, по расходам на 2019 год - 5 145 558,5 тыс. рублей, на 2020 год - 4 275 206,5 тыс. рублей.

Как пояснила начальник Финансового управления администрации города Тамара Винт, средства выделяются для оплаты муниципальных контрактов, заключенных в 2018 году, на ремонт улиц Пароменской, Мирной и Белинского, на строительство улично-дорожной сети вокруг жилого квартала «Северный» в створе улиц Инженерной и Юности. За счет субсидии средства бюджета этого года увеличиваются на сумму 5 060,5 тыс. рублей для реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей.

106 млн выделяется на создание мест в детских садах для детей от полутора до 3 лет, 1,9 млн рублей - на строительство новых детских садов.

В рамках утвержденного бюджета перераспределяются средства на организацию и проведение мероприятий 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове (1 млн 550 тыс. рублей), на довыборы депутата гордумы по округу №13 - 1 млн 450 тыс. рублей, на освобождение земельных участков и проведение аварийный ремонт сетей по распоряжению комитета ГО и ЧС - 1,6 млн рублей.

На текущий ремонт центра «Патриот» выделяется 326 тыс. рублей, на ремонт дошкольного отделения лингвистической гимназии - 3,6 млн рублей, на ремонт пищеблока лагеря «Солнечный» - 500 тысяч рублей.