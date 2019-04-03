Общество

В ближайшее время Псковская область получит оборудование для очистки воды

В ближайшее время Псковская область получит оборудование для очистки воды. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заявил руководитель территориального управления Роспотребнадзора Псковской области, главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук.

По словам А.Нестерука, проблема водоснабжения, обеспечения населения качественной водой очень актуальна, особенно в сельской местности очень много бесхозных водопроводов, они используются не по назначению.

«В настоящее время в Великих Луках около 90 % населения получают воду из подземных сооружений», - сообщил главный санитарный врач Псковской области.

В Пскове подземный водозабор заработал недавно, сейчас подается 12 тыс. кубов, планируется подавать около 40 тыс. кубов воды.

В ходе беседы руководитель псковского Роспотребнадзора заметил, что заболевание кишечными инфекциями, связанными с употреблением некачественной воды, в Пскове выше, чем по области и по Российской Федерации в целом.

Александр Нестерук пояснил, что качество бутилированной воды не вызывает сомнений, такую воду можно не кипятить. С родниковой водой дела обстоят сложнее. В такую воду можно «занести» различные бактерии. «В сыром виде ее лучше не употреблять», - заключил Александр Нестерук.