Общество

В рамках Пасхального фестиваля в Пскове пройдет благотворительный аукцион

В рамках Пасхального фестиваля пройдет благотворительный аукцион «Пасхальные куличи» по сбору средств на лечение Ани Струковой. Ане всего полтора года, но уже сейчас ей необходимо дорогостоящее лечение, сообщили Псковской Ленте Новостей в Городском молодежном центре.





Специально для аукциона кулинары Пскова изготовят эксклюзивные пасхальные куличи. Купить их на фестивале-ярмарке сможет любой желающий, внеся личные пожертвования. Средства, полученные на аукционе, будут направлены семье Ани Струковой.



Напомним, в рамках Пасхального фестиваля для гостей праздника откроется ряд развлекательных площадок: ремесленные ряды, концерт молодежных коллективов и сольных исполнителей города Пскова, площадка народных игр и забав, интерактивные площадки для детей и взрослых, фотозона и площадка от рестораторов города.



Организаторами выступают Псковский городской молодежный центр, Благотворительный марафон «Добрый Псков», ООО «Корпорация отдыха и развлечений» при поддержке Псковского молодежного православного движения.