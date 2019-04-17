Общество

Личный состав псковской Академии ФСИН принял участие в субботнике

Сотрудники, курсанты и студенты Псковского филиала Академии ФСИН России вышли на работу по благоустройству образовательной организации и прилегающей к ней территории. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского филиала Академии ФСИН России.

Получив необходимый инвентарь для работы, сотрудники вместе с обучающимися сажали деревья и цветы, убирали мусор и наводили порядок в служебных помещениях.

Врио начальника Псковского филиала Академии ФСИН России Владислав Белов поблагодарил сотрудников, курсантов и студентов за проделанную работу и обратил внимание на необходимость постоянного поддержания порядка как на территории филиала, так и за его пределами.