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В Гдовском районе на реконструкции Ледового побоища войско Александра Невского традиционно победило германцев-крестоносцев. ФОТО

Рядом с деревней Самолва Гдовского района состоялась реконструкция Ледового побоища. Реконструкция началась 20 апреля в 13.00, в рамках проходящего там с 19 по 21 апреля военно-исторического фестиваля «Ледовое побоище». Этот фестиваль проводится ежегодно. В этот раз - в честь 777-летия Ледового побоища. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на мероприятии собралось более 500 человек. Среди них - около 150 реконструкторов: из Санкт-Петербурга, Нарвы (Эстония), Тулы и других городов.

На бранном поле у Чудского озера сошлись в битве 2 аутентично одетые стороны, реконструкторы, представляющие Русь и войска князя, полководца Александра Невского, и реконструкторы, выступающие как германские воины-крестоносцы. Сначала с обеих сторон в бой выступила пехота. Затем - конница. После - присоединились лучники, и силы Тевтонского ордена отступили. Зрителей ожидала финальная схватка. Конные и пешие войска от 2-х сторон схлестнулись в последнем бою - и воины со стороны Александра Невского одержали победу, прогнали условного неприятеля.

Один из организаторов фестиваля, руководитель военно-исторического клуба «Сварга» Олег Лукьянов

«У людей редко получается увидеть исторические события своими глазами, а мы даем такую возможность. Все происходит в режиме реального времени, - отметил один из организаторов фестиваля, руководитель военно-исторического клуба «Сварга» Олег Лукьянов. - Самое сложное - традиционно выпало на долю всадников. Они часто выступают на специальных подготовленных лошадях, которых мы привозим вообще из других городов. То есть здесь в 50 % случаев всадник и лошадь знакомятся уже на самой реконструкции. Из приятных моментов хочу выделить, что сегодня отличная погода. Не то что в предыдущие разы, когда все заливали дожди».

Кроме того, гости фестиваля увидели несколько пеших и конных состязаний, рыцарских турниров, насладились средневековой музыкой, посетили ярмарку и множество интерактивных площадок.

До реконструкции, около 11.00 в деревне Кобылье Городище Гдовского района проходили панихида по воинам дружины князя Александра Невского, в Михайло-Архангельском храме, и торжественный митинг.

Напомним, тематика фестиваля «Ледовое побоище» - Русь, Европа 13 века. Организаторами фестиваля выступают госкомитет Псковской области по культуре, Псковский областной центр народного творчества, администрация Гдовского района, общественная организация «Тульский городской молодежный клуб исторической реконструкции и фехтования» и клуб исторической реконструкции и фехтования «Плесков Град».

Ледовое побоище - одна из самых известных битв в истории России. Сражение состоялось в начале апреля 1242 года на Чудском озере: бились войска Новгородской Республики, которые возглавлял Александр Невский, войска германцев-крестоносцев, в основном - представители Ливонского Ордена. В конце 1240 года немцы начали поход на земли Руси. В начале марта 1242 года Александр Невский помог жителям Пскова освободить княжество и вытеснил германцев на северо-запад от города, в район Чудского озера. Так и состоялось решающее сражение, которое вошло в историю.