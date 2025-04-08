Общество

Курсант из Пскова получила премию имени Петра Мищенкова

Курсант 4-го курса Псковского филиала Университета ФСИН России Полина Яковлева была удостоена премии и диплома заместителя министра внутренних дел Российской Федерации, председателя Совета Общероссийской общественной организации ветеранов уголовно-исполнительной системы генерал-лейтенанта внутренней службы Петра Мищенкова. Эту награду ей присудили за отличные достижения в учебе, активную научно-исследовательскую деятельность и участие в общественной жизни учебного заведения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе университета.

Фото: Псковской филиал университета ФСИН России

Премия имени Петра Мищенкова учреждена общественным объединением «Фонд содействия укреплению законности и правопорядка». Курсанту Полине Яковлевой также была назначена именная стипендия ФСИН России за высокие результаты в обучении. Она носит звание «Отличника науки» своего филиала и возглавляет научное общество совета обучающихся. Более того, Полина Яковлева — единственный курсант, который входит в состав совета Псковского филиала Университета ФСИН России, принимая непосредственное участие в принятии важных решений для образовательного учреждения.

25 февраля на заседании ученого совета университета, проведенного под руководством начальника Университета ФСИН России Александра Вотинова, было принято решение, что в 2025 году Полина Яковлева представит Псковский филиал Университета ФСИН России на ежегодной встрече выпускников военных образовательных организаций с президентом Российской Федерации в Московском Кремле.