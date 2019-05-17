Общество

Победителей проекта «Мой олимпийский дневник» наградили в великолукской школе №6

Образовательно-исследовательский проект «Мой олимпийский дневник» реализован в Великих Луках на базе школы №6. Его участниками в 2018 и текущем году стали 79 учеников 8-х классов.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей депутат Великолукской городской Думы, декан социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК, член комиссии по олимпийскому образованию Олимпийского комитета России Дмитрий Белюков, проект включал торжественное вручение «Олимпийского дневника школьника Псковской области», проведение внеучебных мероприятий (конкурс эссе «Герой моего дневника», конкурс творческих заданий (календарь, стихотворение, кроссворд, викторина и др.), экскурсию в Музей спорта и олимпийского движения Псковского края), награждение победителей. Оно состоялось в школе №6 на торжественной линейке, посвященной окончанию учебного года.

В конкурсе эссе победителями проекта «Мой олимпийский дневник» стали: 1 место - Мария Байкова (8 Б); 2 место - Юлия Топтыгина (8 В), Олеся Богданова (8 В), Ольга Феоктистова (8 В); 3 место - Алина Кострюкова (8 В), Александр Левин (8 Б), Степан Харьков (8 В). В конкурсе творческих заданий победителем стала Диана Сидорова (8 Б).

Цель проекта - повышение уровня знаний об олимпийском движении, пропаганда олимпийских идеалов среди школьников, привлечение детей к занятиям физической культурой и спортом. Для этого был разработан и внедрен «Олимпийский дневник школьника Псковской области» в школы города Великие Луки.

Дневник - основной документ школьника, который сопровождает его в течение всего учебного года. Поэтому информация, которая представлена на страницах дневника находится всегда в поле зрения учащегося. С ней он неоднократно знакомится, перечитывает и запоминает.

Информация об олимпийском движении в дневнике размещена в следующем порядке. На каждой учебной неделе с левой стороны страницы находятся общие сведения об истории Олимпийских игр, основах олимпизма, выдержки из Олимпийской хартии. А с правой стороны - информация об олимпийском движении Псковской области, ее истории и современности. Это позволяет дать школьникам как общее представление об олимпийском движении, так и почувствовать сопричастность родного края к международному олимпийскому движению.

Особое внимание на страницах дневника уделяется выдающимся спортсменам олимпийцам. В дневник включена краткая информация о 27 псковских олимпийцах, которые стали победителями, призерами и участниками Олимпийских игр, а также о деятельности ФГБОУ ВО «ВЛГАФК», Великолукской олимпийской академии, Музее спорта и олимпийского движения Псковского края, школах олимпийского резерва, эстафете олимпийского огня на территории Псковского края, псковичах-волонтерах на Олимпийских играх в г. Сочи и др.

У детей, которые на протяжении учебного года работали с дневником, знания об олимпийском движении, Олимпийских играх, значительно увеличились. Это свидетельствует о том, что дневник является эффективным средством олимпийского образования, способствует привлечению детей к занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни.

Добавим, что «Олимпийский дневник школьника Псковской области» опубликован при поддержке Олимпийского комитета России и Великолукской олимпийской академии в соответствии с координационным планом основных мероприятий региональных олимпийских академий России (с участием ОКР) на 2018 год.

Помимо Дмитрия Белюкова над дневником работали специалист по экспозиционно-выставочной деятельности Музея спорта и олимпийского движения Псковского края Артем Медведев и обучающаяся магистратуры ВЛГАФК Виктория Иванова.