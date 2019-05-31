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В амфитеатре Детского парка Пскова отметили День защиты детей и ждут рок-концерт у Троицкого моста. ФОТО

В первый день лета для самых юных псковичей, их родителей и гостей Пскова в Детском парке была подготовлена обширная праздничная программа. Детские игровые площадки, концерты и конкурсы - в этот день каждый ребенок мог найти себе развлечение по душе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Празднично-концертные мероприятия в амфитеатре начались в 12.00 с интерактивной фольклорной программы «Солнышка-ведрышко, выгляни в окошечко» при участии фольклорного объединения детского Дома творчества. Псковичей порадовали веселыми частушками, русскими народными песнями, а также все желающие смогли поучаствовать в интересных играх и конкурсах.

Также своими зажигательными выступлениями гостей праздника, среди которых было много мам и пап, бабушек и дедушек, порадовали лучшие детские танцевальные и песенные коллективы Пскова. Участники детского хореографического образцового ансамбля «Солнышко», театра танца «Уникс», воспитанники спортивного комплекса «Бригантина», танцевального коллектива «Fresh» и совсем юные артисты вокального коллектива «Карамелька» заставили зрителей не только подпевать, но и танцевать вместе с ними.

Напомним, праздник продолжится концертной программой с участием коллектива хореографического ансамбля «Мозаика». Также концертную программу продолжат выступления детских и молодежных коллективов, спортивных клубов и центров развития. Ростовые куклы, вокалисты и много интересного ждут псковичей на набережной реки Псковы у Троицкого моста с 13.00

И завершится праздничная программа в 17.00 выступлением музыкальных групп из городов Северо-Запада России концертом «Добрый Рок - Городу детства», который пройдет на набережной реки Псковы у Троицкого моста.

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Отметим, что День защиты детей, приходящийся на первый день лета, ‑ один из самых старых международных праздников, его отмечают во всем мире с 1950 года. Решение о его проведении было принято Международной демократической федерацией женщин на специальной сессии в ноябре 1949 года. ООН поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности.