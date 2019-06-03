Общество

У Росреестра появились сайты-двойники

Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) – это достоверный источник информации об объектах недвижимости на территории Российской Федерации. Кадастровый учет, возникновение и переход права на объекты недвижимости подтверждаются выпиской из ЕГРН.

Кадастровая палата по Псковской области обращает внимание, что наиболее эффективной, приоритетной, соответствующей требованиям законодательства о предоставлении сведений ЕГРН формой взаимодействия, является направление запросов о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН в электронной форме через официальный интернет-портал Росреестра www.rosreestr.ru.

Росреестром разработан и запущен сервис «Личный кабинет правообладателя», который позволяет в оперативной форме запрашивать и получать сведения ЕГРН.

Кадастровая палата по Псковской области предупреждает: в сети Интернет действуют сайты, использующие официальную символику Росреестра и Кадастровой палаты. В некоторых случаях сайты - двойники созданы довольно профессионально и вполне способны внушить посетителю доверие. Наполнение сайта может быть схоже с контентом официального сайта Росреестра, однако, сведения, опубликованные на этих ресурсах, не соответствуют действительности. Также, присутствуют случаи когда при заказе сведении о объектах недвижимости через сайты - двойники, производится оплата за предоставление сведений, а в ответ ничего не поступает.

Кадастровая палата по Псковской области предупреждает граждан , что такие сайты не имеют отношения к Росреестру. Росреестр не несет ответственности за информацию, содержащуюся на сайтах - двойниках.

Единственным официальным источником получения государственных услуг Росреестра в электронном виде, является сайт Росреестра www.rosreestr.ru. Регистрация на сайте Росреестра www.rosreestr.ru с помощью сервиса «Личный кабинет» возможна только при наличии регистрации на едином портале государственных услуг https://gosuslugi.ru/.