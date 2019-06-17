Общество

Квест-игра «Равнение на олимпийцев» состоялась в Великих Луках

14 июня в Великих Луках состоялась традиционная квест-игра «Равнение на олимпийцев», посвященная XXX Всероссийскому Олимпийскому дню.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Музее спорта и олимпийского движения Псковского края, в организации и проведении квест-игры приняли участие сотрудники музея и волонтеры - студенты ВЛГАФК.

Квест-игра «Равнение на олимпийцев» проводилась при поддержке комитета по физической культуре и спорту администрации города Великие Луки, Великолукской олимпийской академии, Великолукской государственной академии физической культуры и спорта.

Квест-игра - уникальная форма образовательной деятельности, объединяющая в себе познавательную, коммуникативную и двигательную виды активности. Перед игрой все команды в течение недели побывали на экскурсии в Музее спорта и олимпийского движения Псковского края.

А сама квест-игра включала в себя движение по маршруту, на котором расположены игровые точки. На каждой точке команде были предложены задания теоретического и практического характера, выполнив которые можно было заработать определенное количество баллов.

В квест-игре «Равнение на олимпийцев» приняли участие ученики пяти пришкольных лагерей города Великие Луки: СОШ №9, СОШ №1, Лицей №11, СОШ №7 и СОШ №2. Общее количество участников - 50 человек.

По итогам проведения квест-игры места распределились следующим образом:

1 место - Лицей №11,

2 место - СОШ №7,

3 место - СОШ №2.

Все участники квест-игры получили в подарок «Олимпийский дневник школьника Псковской области» и сладкие призы.

Первые три места были награждены дипломами и медалями на празднике, посвященном XXX Всероссийскому Олимпийскому дню.