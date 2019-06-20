Общество

Дом культуры в Плюсском районе отремонтируют за миллион рублей

В поселке Заплюсье Плюсского района отремонтируют Дом культуры, расположенный на улице Комсомольской, 3. Заказчик работ - Районный дом культуры. Информация об этом появилась 27 июня на сайте госзакупок. Начальная цена контракта, обозначенная в документации лота, - 1 003 684,21 рубля из бюджета муниципалитета, в том числе - из субсидий бюджета Псковской области. Дата начала подачи заявок - 27 июня, окончания - 8 июля. Дата проведения аукциона - 12 июля.

В перечень объектов ремонта входят дверные проемы, стены, системы внутреннего водоснабжения и канализации, система электроснабжения, два санузла. Также рабочие приведут в порядок фойе и фасад здания. Планируется, что ремонт проведут в течение 40 дней.