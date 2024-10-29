Происшествия

В Красногородском округе раскрыто похищение имущества на 50 тысяч рублей

Хищение ювелирных украшений и предметов домашнего хозяйства на 50 тысяч рублей раскрыли в Красногородском муниципальном округе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 18 октября из дома в деревне Трешуты Красногородского округа были похищены золотые цепочка и браслет, серебряные сережки, а также швейная машинка, кофемолка, мясорубка, несколько сотовых телефонов и другое имущество. Причиненный ущерб, по предварительным данным, оценивается в 50 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий установлены подозреваемые. Ими оказались безработные жители деревни Лямоны Красногородского округа - мужчина 1962 года рождения и девушка 2002 года рождения. Они дали признательные показания.

В отношении фигурантов возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

В настоящее время в рамках расследования осуществляются необходимые следственные действия. В ходе обысков похищенное обнаружено и изъято.