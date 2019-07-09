Общество

МРОТ в 2020 году могут повысить почти на 850 рублей

Минимальный размер оплаты труда в 2020 году могут повысить почти на 850 рублей - до 12 130 рублей. Это следует из нового проекта приказа Минтруда о прожиточном минимуме за второй квартал этого года, сообщает «Российская газета».

По данным издания, повышение МРОТ коснется приблизительно четырех миллионов россиян.

Минимальная зарплата должна равняться прожиточному минимуму работающего человека. Индексируется она один раз в год - как раз до прожиточного минимума второго квартала прошлого года. Как пояснил изданию министр труда и социальной защиты Максим Топилин, обычно показатель именно за этот период совпадает с годовым.

После того как общественное обсуждение проекта приказа Минтруда завершится, документ будет либо подписан, либо несколько скорректирован.