Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Как помыть машину бесплатно?
Гибкая линейка Yota
Программа Дней города Пскова
Нашествие Фотоконкурс
Дом от А до Я
Зачем сапогам полоска?
За вкусные покупки телевизор и велосипед
Телефон прямого эфира 56-73-72
OLDБАРБЕРЫ: проект преображений
Что же будет с городом и с ними?
100 тысяч рублей за второго ребенка
Про заграничную недвижимость депутатов
 
 
 
ещё Общество 12.07.2019 22:163 «Чемодан без ручки» на троих 15.07.2019 11:230 Великолукские студенты стали участниками форума Worldskills 15.07.2019 11:200 День рыбака отметили в Псковском районе 15.07.2019 11:160 Стало известно, каких врачей ждут на рынке труда Псковской области 15.07.2019 11:100 Минздрав упростит выписку наркотических и психотропных лекарств на дому 15.07.2019 10:410 Черный список приемных родителей могут создать в России
 
 
 
Самое популярное 12.07.2019 19:1122 Николай Киянец покинул пост директора ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» 12.07.2019 05:591 1 человек погиб и 6 пострадали в ДТП на трассе в Острове. ФОТО 12.07.2019 13:059 Опубликована программа празднования Дня города Пскова 12.07.2019 09:5610 Что же будет с городом и с ними? 12.07.2019 13:212 Петербургский фотограф рассказал, как он съездил в Дно и выжил
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

День рыбака отметили в Псковском районе

15.07.2019 11:20|ПсковКомментариев: 0

В парке деревни Щиглицы в воскресенье, 14 июля, была организована праздничная программа, посвященная Дню рыбака. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Со словами приветствия и поздравления  выступила глава Псковского района, член местного политсовета «Единой России»  Наталья Федорова.

«Уважаемые ветераны и работники рыбного хозяйства, любители рыбалки! Этот праздник объединяет всех, для кого рыбная ловля – это производственная деятельность, полезное увлечение и страстное хобби, здоровый образ жизни, отличный семейный отдых. Рыбак – это особое состояние души и отношение к природе. Рыбалкой увлекаются люди разных профессий, национальностей независимо от возраста и социального статуса. С древнейших времен рыбаки пользуются заслуженным уважением за стойкость, мужество, умение преодолевать трудности, добиваться поставленных целей. Отдельные слова поздравления  сотрудникам компании  ООО «Балт-Фиш плюс». Спасибо за ваше отношение к делу и высокое мастерство. Благодаря вашему труду население района и области обеспечивается высококачественной рыбной продукцией», - отметила глава района.

В торговых палатках был представлен широкий ассортимент рыбной продукции, можно было купить шашлыки, для всех желающих была приготовлена уха, которую сварили в полевой кухне Юрий Лебедев и Наталья Козлова. Для юных зрителей работали, различные аттракционы.

Праздничную атмосферу на празднике поддерживали своими выступлениями творческие коллективы и исполнители Псковского районного Центра культуры.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 
 
опрос
Памятники древнего Пскова включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Испытываете ли вы гордость и радость по этому поводу?
В опросе приняло участие 774 человека
15.07.2019, 11:330 На чемпионате по джиу-джитсу в Москве спортсмены псковского клуба взяли золото 15.07.2019, 11:290 Двое молодых мужчин угнали такси в Стругах Красных 15.07.2019, 11:280 Microsoft неприятно удивит пользователей своих сервисов 15.07.2019, 11:230 Великолукские студенты стали участниками форума Worldskills
15.07.2019, 11:220 Лихач на мотороллере угодил в кювет в Куньинском районе 15.07.2019, 11:200 О псковском служении, трех заповедях отца Иринея и самолвовской ухе - интервью с руководителем волонтерского проекта «Родная земля» 15.07.2019, 11:200 День рыбака отметили в Псковском районе 15.07.2019, 11:160 Стало известно, каких врачей ждут на рынке труда Псковской области
15.07.2019, 11:100 Минздрав упростит выписку наркотических и психотропных лекарств на дому 15.07.2019, 11:050 Певица Джана приготовила лучшие композиции для гостей праздника в честь Дня города Пскова 15.07.2019, 11:020 Яндекс.Такси намерена выкупить активы компании «Везет» 15.07.2019, 10:550 ПсковГУ приглашает абитуриентов на направление обучения «Таможенное дело»
15.07.2019, 10:520 Пассажирка автомобиля ZAZ Chance скончалась в результате ДТП в Псковском районе 15.07.2019, 10:480 В Пскове откроется выставка картин из бисера 15.07.2019, 10:410 Черный список приемных родителей могут создать в России 15.07.2019, 10:330 В Псково-Печерской обители торжественно отметили один из главных монастырских праздников. ФОТО
15.07.2019, 10:330 В великолукских пришкольных лагерях прошли игровые программы в рамках акции «Волонтеры-детям!» 15.07.2019, 10:050 Минтруд предложил ввести новый выходной 15.07.2019, 10:010 Псковичи, побывавшие на «Нашествии», смогут выиграть ценные подарки в фотоконкурсе 15.07.2019, 09:540 Гараж сгорел в Острове-2
15.07.2019, 09:350 В Пыталовском районе местный житель привлечен к уголовной ответственности за оскорбление сотрудников ГИБДД 15.07.2019, 09:320 В невельской деревне Гришково спасатели обезвредили минометную мину 15.07.2019, 09:270 Россиянам разрешат оспаривать штрафы по интернету 15.07.2019, 09:260 Двухлетний ребенок пострадал в ДТП на автодороге Новгородка - Пушкинские Горы
15.07.2019, 09:231 9 месяцев тюрьмы получил житель Дедовичского района за повторное пьяное вождение 15.07.2019, 09:010 Из-за детской шалости произошел пожар в квартире на улице Юбилейной в Пскове 15.07.2019, 08:440 Средняя зарплата продавца-консультанта в Пскове выросла за полгода на тысячу рублей 15.07.2019, 08:250 Опрос показал отношение россиян к дресс-коду на работе
15.07.2019, 08:120 Стали известны подробности об оформлении электронных паспортов 15.07.2019, 07:580 В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов 15.07.2019, 07:370 Минтруд предложил выплачивать госпомощь из федерального бюджета 14.07.2019, 22:420 Стас Пьеха обвинил Первый канал в плохом монтаже его выступления
14.07.2019, 22:220 Жаркие дни в августе обязательно будут, обещает Вильфанд 14.07.2019, 21:580 Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян 14.07.2019, 21:230 В лесу под Петербургом нашли скелет в сапогах 14.07.2019, 20:360 Жителям Бежаницкого района напомнили противопожарные правила
14.07.2019, 20:020 Нетрезвого водителя «Ауди А8» остановили полицейские на Рижском проспекте в Пскове 14.07.2019, 19:281 Россиянин выжал штангу втрое тяжелее себя и побил рекорд мира, державшийся 32 года 14.07.2019, 18:373 Несколько тысяч человек стали участниками военно-исторического фестиваля «Прорыв линии «Пантера» в Островском районе. ФОТО 14.07.2019, 17:450 Еще одна авторская и «очень личностная» коллекция из фондов музея-заповедника «Михайловское» доступна пользователям Сети
14.07.2019, 17:200 В августе будет завершена реконструкция фасада здания Псковской областной библиотеки 14.07.2019, 17:160 На стадионе «Машиностроитель» к 1 сентября появятся трибуны и футбольное поле 14.07.2019, 17:100 Еще две субподрядные организации присоединятся к работам в строящемся кампусе ПсковГУ 14.07.2019, 16:480 Продолжаются поиски 77-летнего псковского пенсионера, страдающего потерей памяти
14.07.2019, 15:503 С понедельника псковичи смогут вызывать врача на дом с помощью интернет-портала 14.07.2019, 15:080 Мотоциклист пострадал в ДТП на выезде из Великих Лук 14.07.2019, 14:530 Российские синхронистки завоевали золото чемпионата мира 14.07.2019, 13:591 Очевидцев наезда мопеда на пенсионерку на мосту Невского продолжают искать в Пскове
14.07.2019, 13:340 15 июля псковские радиостанции не будут вещать до 11.45 14.07.2019, 12:560 Михаил Ведерников поздравил работников и ветеранов почтовой службы с профессиональным праздником 14.07.2019, 12:330 В плюсском банке изъята фальшивая банкнота 14.07.2019, 11:570 Новинки от «Прасковьи Молочковой» появились в магазинах «Магнит»
14.07.2019, 11:270 Небольшой дождь возможен в понедельник в Псковской области 14.07.2019, 10:580 Цифровые приставки украл безработный из дома в Гдове 14.07.2019, 10:430 ПсковГУ приглашает абитуриентов на направление обучения «Реклама и связи с общественностью» 14.07.2019, 10:214 Прорыв немецкой линии «Пантера» реконструируют на фестивале в Островском районе
14.07.2019, 09:590 Победитель регионального конкурса среди клубных учреждений участвует в организации Дня города Пскова 14.07.2019, 09:344 Псковский ПФР: Получение зарплаты «в конверте» - добровольный отказ граждан от всех социальных гарантий и обеспеченной старости 14.07.2019, 08:560 Соревнования по мотокроссу на кубок «Березового хутора» состоятся в воскресенье 13.07.2019, 22:490 Названы регионы России, жители которых отдыхают дольше всех
13.07.2019, 22:120 Более 100 спортсменов приняли участие в 26-м забеге в честь освобождения Пустошкинского района 13.07.2019, 21:100 Великолучанин Мухаммад Шехов отправил Достонбека Улжабоева в нокаут на соревнованиях RCC Boxing Promotion 2019 13.07.2019, 20:300 Псковские полицейские нашли пропавших в селе Ямм подростков 13.07.2019, 20:150 На чемпионате Европы кусок древесины насквозь проткнул велосипедиста
13.07.2019, 19:490 Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора 13.07.2019, 19:150 Стелу открыли в честь 70-летия опочецкого училища ПВО 13.07.2019, 18:560 В Турции признались в повторном использовании еды со шведского стола 13.07.2019, 18:294 Х Фестиваль исторической реконструкции «Хельга». ФОТО
13.07.2019, 18:070 В Госдуме выступают против разрешения использовать образы людей и животных в рекламе алкоголя 13.07.2019, 17:510 До 23 градусов потеплеет в Псковской области завтра 13.07.2019, 17:301 МРОТ в 2020 году могут повысить почти на 850 рублей 13.07.2019, 17:061 Автопробег пожарной техники из Эстонии встречают в Псковской области
13.07.2019, 16:360 Великолукские полицейские по горячим следам раскрыли грабеж 13.07.2019, 16:100 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечает Пустошкинский район 13.07.2019, 16:022 Двух Хельг выбрали на фестивале в Выбутах 13.07.2019, 15:484 Правительство РФ утвердило календарь праздничных дней в 2020 году
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список.Как это сделать.