Общество

День рыбака отметили в Псковском районе

В парке деревни Щиглицы в воскресенье, 14 июля, была организована праздничная программа, посвященная Дню рыбака. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Со словами приветствия и поздравления выступила глава Псковского района, член местного политсовета «Единой России» Наталья Федорова.

«Уважаемые ветераны и работники рыбного хозяйства, любители рыбалки! Этот праздник объединяет всех, для кого рыбная ловля – это производственная деятельность, полезное увлечение и страстное хобби, здоровый образ жизни, отличный семейный отдых. Рыбак – это особое состояние души и отношение к природе. Рыбалкой увлекаются люди разных профессий, национальностей независимо от возраста и социального статуса. С древнейших времен рыбаки пользуются заслуженным уважением за стойкость, мужество, умение преодолевать трудности, добиваться поставленных целей. Отдельные слова поздравления сотрудникам компании ООО «Балт-Фиш плюс». Спасибо за ваше отношение к делу и высокое мастерство. Благодаря вашему труду население района и области обеспечивается высококачественной рыбной продукцией», - отметила глава района.

В торговых палатках был представлен широкий ассортимент рыбной продукции, можно было купить шашлыки, для всех желающих была приготовлена уха, которую сварили в полевой кухне Юрий Лебедев и Наталья Козлова. Для юных зрителей работали, различные аттракционы.

Праздничную атмосферу на празднике поддерживали своими выступлениями творческие коллективы и исполнители Псковского районного Центра культуры.