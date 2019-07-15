Общество

Псковских предпринимателей обязали подготовить к праздникам торговые объекты

Власти Пскова напомнили предпринимателям о том, что к праздникам необходимо привести торговые объекты в надлежащее состояние. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города, в перечне таких праздничных мероприятий: 1116-летие со дня первого упоминания города Пскова в летописи, 75-я годовщина освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков, памяти Святой равноапостольной Ольги, Великой княгини Российской.

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«Владельцы торговых объектов и общественного питания в соответствии с правилами благоустройства, санитарного содержания и озеленения города Пскова, утвержденных решением Псковской городской Думы (от 29.04.2011, № 1692), обязаны обеспечить внешнее благоустройство и чистоту объекта (фасады, витрины)», - отметили в администрации, со ссылкой на отдел потребительского рынка и услуг.

Кроме того, в ведомстве отметили, что владельцы торговых точек должны обеспечить и надлежащее содержание, а также - своевременную уборку прилегающих территорий, сбор и вывоз мусора.