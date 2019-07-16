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Общество

Губернатор Псковской области поручил отремонтировать кровлю специализированного боксерского зала в Пустошке

20.07.2019 17:47|ПсковКомментариев: 0

Кровля специализированного спортивного зала для бокса в Пустошке будет отремонтирована. Такое решение губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял в субботу, 20 июля, в рамках рабочей поездки в Пустошкинский район. Вместе с ним спортивный объект посетили председатель областного комитета по спорту Иван Штылин и депутат Псковского областного Собрания Андрей Козлов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Глава региона осмотрел помещение спортивного зала. В настоящее время требуется капитальный ремонт, который за 30 лет эксплуатации не проводился ни разу.

В первую очередь глава региона поручил отремонтировать кровлю, которая находится в наиболее тяжелом состоянии. На эти цели планируется направить около 500 тысяч рублей.

«Вчера, когда шли проливные дожди, с потолка непрерывно лилась вода. Из-за плохого состояния кровли во время непогоды очень сильно страдают внутренние помещения. В таких условиях очень трудно заниматься спортсменам, а уборка помещений после ливней влияет и на график тренировок», - рассказал Иван Штылин.

Было принято решение, что после ремонта кровли муниципалитет проведет косметический ремонт помещения. Кроме того, к модернизации спортивного зала губернатор предложил привлечь и лесоперерабатывающие предприятия, которые работают на территории района.

Спортивный зал для бокса располагается в здании Пустошкинского районного центра культуры и является структурным подразделением Центра дополнительного образования района. Помещение используется для занятий боксом и теннисом. На базе зала проводятся районные, областные и зональные соревнования.

Пустошкинский Центр дополнительного образования для детей включает в себя городской стадион, универсальный спортзал, специализированный спортивный зал для бокса, тренажерный зал и зал для занятий теннисом, а также Детскую школу искусств и отделение «Юный техник», где ведется подготовка по программам дополнительного образования. Всего в образовательный процесс вовлечено около 630 человек. В прошедшем учебном году функционировало более 50 различных учебных групп детских творческих объединений.

Теги: #ведерников #михаил ведерников #губернатор #спорт #администрация Псковской области #ремонт
Источник: Псковская Лента Новостей
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