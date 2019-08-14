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Врач рассказала о вреде нитратов, содержащихся в дынях и арбузах

Употребление в пищу арбузов и дынь, в которых содержание нитратов превышает норму, может отравить организм. Чтобы избежать негативных последствий, следует есть не больше одной дольки некачественной сельхозпродукции, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на замглавного врача по лечебной части Краевой клинической инфекционной больницы Владивостока Марину Павлюк.

Врач отметила, что определить содержание нитратов во фруктах и ягодах без специальных средств невозможно — для выявления концентрации стоит использовать нитратомер. При этом для арбузов предельно допустимой концентрацией нитратов считается 60 мг на один килограмм веса, для дынь - 90 мг.

«Употреблять в пищу бахчевые с повышенным содержанием нитратов можно, но в небольших количествах, достаточно одной дольки», - сообщила она.

Сами по себе нитраты не являются токсичными, однако в организме они превращаются в нитриты, которые не дают клеткам обогащаться кислородом. Среди распространённых симптомов интоксикации отмечаются тошнота, посинение губ и головная боль.

Кроме того, чтобы избежать негативных последствий для организма, врач рекомендует тщательно мыть приобретённые фрукты и ягоды - летом традиционно высок риск заболеть ротавирусной инфекцией. В случае появления симптомов отравления, медики советуют обратиться в больницу и промыть желудок, указала она.