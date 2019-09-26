Общество

«Ростелеком» обеспечил «умным освещением» улицы Пскова

В сентябре «Ростелеком» завершил работы по энергосервисному контракту в Пскове. Компания заменила более 10 500 светильников и 204 шкафа управления наружным освещением, установила автоматизированную систему контроля потребления энергоресурсов.

В рамках контракта специалисты «Ростелекома» провели обследование существующей городской системы освещения, разработали и реализовали проект ее модернизации, создали «цифровой двойник системы» и внедрили интеллектуальное управление уличным освещением города.

Система «Умного освещения» управляет новыми светодиодными осветительными приборами по сети передачи данных «Ростелеком», что позволяет при необходимости регулировать яркость освещения в зависимости от времени года и погодных условий. Также с внедрением «Умного освещения» у города появилась возможность размещения на опорах освещения дополнительных модулей «Умного города»: датчиков эко-мониторинга, микрометеостанций, детекторов состояния дорожного полотна, камер видеонаблюдения и многих других устройств.

Кроме того, внедрение комплекса «Умного освещения» позволяет снизить потребление электроэнергии более чем на 60%. Энергосберегающие светильники мгновенно зажигаются, выдерживают перепады напряжения, частые включения, неблагоприятные температуры, не содержат вредных химических соединений, имеют небольшие размеры, защищены от вибрации и механических воздействий. Новые фонари работают в комфортном для глаз спектре, бесшумны и не требуют специальной утилизации.

Ольга Родионова, директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком»:

«Модернизация уличного освещения является результатом успешного сотрудничества между «Ростелеком» и администрацией Псковской области в создании и реализации пилотного проекта «Умный регион». Энергосервисное решение, предложенного нашей компанией, позволяет городу Пскову сэкономить более 39 млн киловатт-часов электроэнергии за 5 лет. «Ростелеком» также гарантирует обеспечение качественной работы и техническую поддержку оборудования».

Александр Братчиков, глава администрации города Пскова:

«Энергосберегающие технологии позволят сделать улицы Пскова более светлыми и безопасными. Главное преимущество энергосервисных проектов – возможность модернизировать систему освещения без затрат из бюджета. Помимо комфортной и безопасной среды для жизни граждан, муниципалитеты получают возможность анализировать данные о техническом состоянии городских сетей и «прозрачную» информацию о деятельности организаций ЖКХ».

«Умное освещение» – это первый шаг к реализации комплексных проектов «Умного города», в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве между «Ростелекомом» и администрацией Псковской области по созданию и реализации пилотного проекта «Умный регион».