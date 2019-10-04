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Не профессия, а мировоззрение - псковские власти поздравили учителей с профессиональным праздником. ФОТО

В Пскове представители власти поздравили учителей с профессиональным праздником, Днем учителя. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова, и. п. главы Пскова Елена Полонская, как депутат по округу №8, поздравила коллектив педагогов школы №4 с профессиональным праздником.

«В рядах учителей не бывает случайных людей. Это не просто профессия - это призвание, образ жизни, состояние души. Труд учителя заслуженно считается одним из самых благородных, требующих полной самоотдачи, терпения и любви к детям. Вы, как никто другой, знаете, чем живут современные дети, вместе с ними каждый раз открываете мир новых знаний, помогая им постичь сложные науки и получить бесценный опыт жизни», - сказала в поздравительном слове Елена Полонская.

Кроме того, она выразила слова благодарности педагогическому коллективу школы за большой вклад в дело обучения и воспитания юных граждан города, пожелала творческих успехов в покорении педагогического Олимпа, неиссякаемого энтузиазма, вдохновения, здоровья и вручила поздравительные адреса и подарки.

Поздравления с Днем учителя направил педагогам и глава администрации Пскова Александр Братчиков.

«Работа учителя - ответственный труд, который требует высокого профессионализма, огромных душевных и физических сил, мудрости, терпения. Вы не просто даете подрастающему поколению прочные знания, но и воспитываете нравственные ориентиры, помогаете детям раскрывать свои таланты и готовите к самостоятельной жизни. Главный результат вашей работы - формирование разносторонней гармоничной личности. Примите слова искренней признательности и благодарности за верность своему профессиональному долгу, неиссякаемую веру в своих учеников, душевную теплоту и заботу, которую вы ежедневно дарите детям», - говорится в приветственном адресе главы администрации.

Депутат по избирательному округу №2 Сергей Колосов навестил педагогические коллективы школ №№18 и 11. Благодарность за труд и терпение и пожелания новых успехов и благодарных учеников он адресовал руководителю школы №18 Маргарите Ильиной и директору школы №11 Анне Михайловой. В знак признательности за важный и ответственный труд в обучении и воспитании подрастающего поколения он вручил педагогам подарки и цветы.

Парламентарий по округу №9 Юлия Пожидаева поздравила со знаменательным днем Многопрофильный правовой лицей №8 Пскова. Здесь по случаю Дня учителя школьники подготовили праздничную программу. Депутат пожелала ветеранам учительского труда и ныне работающим педагогам, а также директору лицея Ирине Прокопчук крепкого здоровья, роста заработной платы и всех благ.

Депутат по округу №13 Галина Неваленная с Днем учителя поздравляла педагогов школы №12. Приветственный адрес Псковской городской Думы она вручила директору образовательного учреждения Виктору Аксенову.

«Учитель - это не просто профессия, а целое мировоззрение. Каждому ученику учитель отдает частичку своей души, а каждый из нас всю жизнь хранит любовь к первому учителю. Мы желаем вам счастья, вдохновения, талантливых и благодарных учеников. Вы - настоящие творцы будущего!» - сказала Галина Неваленная и в школе №20, вручая цветы и адрес директору учреждения Татьяне Савченковой.

В микрорайоне Овсище, в школе № 3, тоже прошел праздничный концерт, приуроченный ко Дню учителя. Педагогов поздравил депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков. Он отметил, что учитель - это одна из тех профессий, без которых немыслимо современное общество.

Григорий Стороненков подчеркнул, что в воспитании настоящих профессионалов в любом деле важную роль играют педагоги. Он пожелал учителям благодарных учеников, которые долгие годы после окончания школы будут с теплом вспоминать своих наставников и вручил от имени и. п. главы Пскова, администрации муниципалитета и депутатов гордумы директору школы Александру Дедову цветы и приветственный адрес. Кроме того, коллективу школы был преподнесен памятный подарок. А учителя получили в этот день Почетные грамоты управления образования администрации Пскова.

Добавим, ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается День учителя, который был учрежден в 1994 году как Всемирный день учителя. Это профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы образования - день, в который отмечаются роль и заслуги учителей в процессе качественного образования на всех уровнях, а также их неоценимый вклад в развитие общества. Депутаты Псковской городской Думы 6-го созыва в канун Дня учителя также побывали в школах на своих избирательных округах и поздравили руководителей образовательных организаций и учителей с профессиональным праздником.