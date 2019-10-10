Общество

Псковичей приглашают на велопрогулку с логическими загадками

В Пскове состоится велоквест, поучаствовать в котором смогут все желающие псковичи и гости города. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова, акция пройдет 12 октября.

«Суть акции заключается в решении участниками логических загадок, в которых зашифрованы определенные места или объекты города Пскова, в путешествии к этим местам на велосипедах и выполнении определенных заданий. Для формирования команды на участие в велоквесте необходимо 3 - 4 человека старше 18 лет. Победителем становится команда, верно разгадавшая загадки, выполнившая задания и быстрее всех прибывшая к месту финиша», - отметили в пресс-службе.

Также в ведомстве добавили, что подобный формат квеста был впервые представлен активистами Псковской региональной общественной молодежной организации «Вечевой Орден» в 2013 году: «С тех пор интеллектуальные велопрогулки приобрели популярность и проводятся регулярно.

Участие в игре предполагает предварительную регистрацию».

Подробности можно уточнить в группе ПРОМО «Вечевой Орден» в социальной соцсети «ВКонтакте», а также у координатора игры - Екатерины Родиной (+79113695031). Время начала игры - 14.00, 12 октября. Место старта - площадка у Троицкого моста на улице Милицейской («Красная площадь»).