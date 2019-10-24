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Общество

На Всенародную танцплощадку «Ээхх, Разгуляй!» приглашает Радио Шансон

29.10.2019 11:54|ПсковКомментариев: 0

1 декабря Радио Шансон приглашает на Всенародную танцплощадку «Ээхх, Разгуляй!» во Дворец спорта «Мегаспорт» в Москве.

Зрителей ждут развеселые песни, разудалые ведущие, заразительные шутки и все суперзвезды шансона сразу. 

На «Ээхх, Разуляй!» выступят: Михаил Шуфутинский, Александр Новиков, Стас Михайлов, Олег Газманов, Сергей Трофимов, Михаил Бублик, Денис Майданов, Таисия Повалий, Виктор Королев, Евгений Григорьев, Виктор Рыбин, Тамара Гвердцители, группа «Лесоповал», группа «Сентябрь». Список участников постоянно дополняется.

За годы своего существования «Разгуляй» зажег сердца сотен тысяч зрителей. И это неудивительно, ведь «Ээхх, Разгуляй!» - грандиозное шоу, фейерверк звездных артистов, любимых песен и настоящая уникальная всенародная танцплощадка.

Впервые на «Ээхх, Разгуляй!» у зрителей есть возможность приобрести билеты в уютные VIP ложи для дружной компании, которые представляют собой отдельные комфортные помещения с индивидуальным балконом, отличным видом на сцену и персональным ресторанным обслуживанием. Ложи можно приобрести как целиком, так и частично.

В создании эфира радиостанции «Шансон» (105,3 FM) используются современная популярная песня, авторская песня, традиционный и современный городской романс, рок-музыка и народная песня, русский джаз, песни из любимых кинофильмов, то есть то, чего сейчас практически нет ни на одной другой волне. К счастью, с 1 июня 2017 года в Пскове возобновилось вещание радиостанции «Шансон» (105,3 FM). 

О музыкальных вкусах не спорят, но что действительно бесспорно – спрос на такой формат достаточно высокий. По стране «Радио Шансон» уверенно входит в топ самых популярных, согласно опросам TNS за январь-октябрь 2019 года.

Радио Шансон начало свое вещание 15 августа 2000 года. Уникальный жанр, предложенный радиостанцией, привлек внимание огромной аудитории как в России, так и за рубежом, однако настоящее «Радио Шансон» вещает только на территории Российской Федерации и в онлайн-режиме на сайте.

Большая заслуга «Радио Шансон» состоит в том, что жанр, который всегда был на задворках (полуподпольный или бардовско-каэспешный) с появлением радио стал полноправным. Он вернулся к слушателю в качественном исполнении на волнах «Радио Шансон».

Сегодня «Радио Шансон» звучит везде: в машинах, в офисах, в магазинах. Люди с удовольствием слушают эти песни, когда у них появляется возможность отдохнуть: на даче, на природе, на вечеринке, в караоке.

Редакторы «Радио Шансон» утверждают, что в их фонотеке тысячи дисков сотен исполнителей. Многие из них в эфире других радиостанций просто не звучат. Так что от навязчивых повторов в ротациях их слушатели надежно защищены. В то же время, все исполнители как один - душевные и знакомые.

Песни по душе на волнах радиостанции смогут услышать не только ценители классического русского шансона, но и молодое поколение. Группы «Ленинград», «На-На», «Ночные снайперы», Баста, Слава, Таисия Повалий, Артур Бэст, Юта и многие другие гармонично дополняют плейлист «Радио Шансон».

Данные независимых социологических исследований (например, TNS Radio Index Россиия) наглядно показывают, что «Радио Шансон» уверенно входит в топ ведущих радиостанций России. 

Сегодня «Радио Шансон» - это 800 городов и населенных пунктов, 200 передающих станций в крупных региональных центрах страны и более 8 миллионов слушателей ежедневно.

В Пскове «Радио Шансон» входит в состав медиахолдинга «Гражданская пресса» наряду с электронными периодическими изданиями «Псковская Лента Новостей», «Центр Деловой Информации Псковской области», радио «Эхо Москвы» в Пскове», «Европа Плюс» и «Наше радио».

Медиа-исследования показывают, что не менее 120 тысяч псковичей (то есть более половины населения) регулярно слушают радио, причем многие из них - не менее часа в день. Что важно, радио слушают все, независимо от возраста, пола, доходов и образовательного уровня. Это удобный и доступный вид досуга, а также способ получения информации.

Очевидно, что чем больше у радиостанции слушателей, тем выгоднее вложения в рекламу. И «Радио Шансон» с его огромной и разнообразной аудиторией, представляет из себя одну из самых привлекательных площадок для развития бизнеса с помощью медиа. Более 48 % аудитории «Радио Шансон» в возрасте от 25 до 54 лет – наиболее социально – активная и платежеспособная часть населения России.

 

Теги: #радио #Шансон
Источник: Псковская Лента Новостей
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