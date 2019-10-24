Общество

В Пскове для детей откроется школа управления марсоходом

Профессии будущего будут тесно связаны с «красной планетой» и другими мирами. По крайней мере, по версии Илона Маска. Но освоить некоторые из них можно уже с 26 октября : Псков принимает самый удивительный семейный парк России – «Космодрайв».

Космический парк развлечений откроется в ТЦ «Максимус» и будет работать только до 24 ноября. Ради чего жители Новосибирска, Екатеринбурга, Оренбурга, Челябинска и других городов России оставляли домашние дела и отправлялись в «Космодрайв» всей семьей, можно узнать уже сейчас.

Псков стал 27 городом России, куда приехал Космопарк. Его главная идея в том, чтобы сделать науку о космосе понятной и интересной, а значит увлечь малышей, школьников, подростков и даже их родителей. Все игровые и интерактивные зоны парка служат именно для этой цели: наглядно и ярко показывают действие законов физики. Гравитация, электричество, четвертое агрегатное состояние – сложные термины из школьной программы превращаются в «Космодрайве» в настоящие чудеса.

А технические новинки превращают детей в участников космических приключений и исследований. Так, маленьких деток порадует виртуальная встреча с инопланетянами, а школьников отправят на экскурсию по МКС и миссию по спасению Марса.

За время существования, а это менее года, «Космодрайв» получил более 300 000 положительных отзывов. Физика, химия, астрономия на глазах у детей и взрослых из разных городов превратились в чудесные науки о фантастическом мире, в которым каждый из нас живет.

Создатели парка обещают, что интересно будет всем: малышам от 2 лет покажут удивительную комнату с чудесной разноцветной плазмой и помогут отправить голосовое сообщение инопланетянам, школьники пройдутся по поверхности Юпитера, где работают совершенно другие гравитационные силы и прокатятся на тренажере космонавтов и летчиков – центрифуге.

Еще одна фишка «Космодрайва» – билет с неограниченным временем посещения. Можно развлекаться, играть, творить, познавать науку, потом отправиться на обед или по магазинам, и через час-другой вернутся в мир удивительных космических приключений.

Все дети до 4 лет посещают парк бесплатно. Для школьников до 14 лет есть специальное предложение со скидкой 100%, подробнее читайте здесь.

Торопитесь в космический парк для всей семьи «Космодрайв». Отправиться к звездам можно только с 26 октября по 24 ноября в ТЦ «Максимус». Проект реализуется при поддержке телеканала «Наука».

Сайт: https://космодрайв.рф

VK: https://vk.com/kosmodrive_pskov

Телефон 8 (911) 693 00 65.