Общество

В ближайшее время в Пскове появится центр тестирования ГТО

В Пскове появится центр тестирования ГТО. Как 20 ноября сообщил в соцсети Facebook замглавы администрации Пскова Александр Коновалов, учреждение откроют до конца 2019 года.

Источник: страничка Александра Коновалова, Facebook

«Подготовительные работы по обустройству основания ведутся на территории муниципального учреждения дополнительного образования "Юность" ( улица Кузнецкая, 33). Работы по обустройству основания выполняются за счет средств муниципального бюджета. Оборудование для спортивной Площадки приобретено за счёт средств федерального бюджета. Помимо работы как центр тестирования Спортивное сооружение будет доступно и для свободного доступа», - отметил в своем профиле в соцсети Александр Коновалов.