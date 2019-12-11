Общество

Вице-премьер Дмитрий Козак поддержал инициативу по строительству псковского парка за 3 млрд рублей

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время рабочей встречи с заместителем председателя правительства Российской Федерации Дмитрием Козаком представил проект парка имени Александра Невского. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, в мероприятии также принял участие митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Планируется, что общая сумма инвестиций в проект составит порядка 3 миллиарда рублей. В его состав будут включены интерактивный музей «Россия - моя история», духовно-просветительский комплекс, спортивная и парковая зоны. «У такого многофункционального пространства есть все возможности стать смысловым ядром общественной и культурной жизни региона, а его посетители получат инструменты для самореализации в спорте, искусстве и культуре», - обратил внимание Михаил Ведерников.

Также в пресс-службе отметили, что первая часть финансирования на строительство интерактивного музея «Россия - моя история» (около 250 миллионов рублей) уже выделена. За основу был взят проект здания, которое было возведено в Ставрополе. Планируется, что внутри расположится зал на 500 человек со сценой, а также 2 - 3 большие аудитории. Экспозиция музея будет отображать как богатую историю региона, так события современности, например, подвиг бойцов 6-й роты.

Духовно-просветительский комплекс позволит закрыть потребности региональной столицы в области дополнительного образования. Он будет включать в себя зоны коворкинга, клубные помещения, различные лаборатории. Планируется также строительство гостиницы на 200 мест и центра здоровья.

В создание спортивной зоны, которая расположится на территории стадиона «Электрон», планируется инвестировать около млрд рублей. Для профессиональных спортсменов и любителей активного отдыха будет создана лыжероллерная трасса, легкоатлетический манеж с футбольным полем, а также гребная база на берегу реки Великой. «В Пскове сложилась сильная гребная школа. Здесь выросли обладатели наград всероссийского и международного уровня. Поддержка для спортсменов необходима, в том числе за счет создания современной инфраструктуры», - отметил глава региона и добавил, что реализация проекта возможна при федеральном финансировании.

За счет внебюджетных источников планируется обустройство парковой зоны с велодорожками и пешеходными дорожками, освещением и скамейками. Здесь же возможно строительство зеленого театра, в котором будут проходить городские, областные, всероссийские и международные мероприятия. Дмитрий Козак поддержал инициативу губернатора и митрополита по созданию многофункционального общественного пространства в Пскове. заместитель председателя правительства РФ выразил готовность оказать необходимую помощь в реализации проекта.