Общество

В Гдовском районе фонд «Земляки» оказал помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

К «Землякам» обратилась мать ребенка, у которого диагностировано тяжелое наследственное заболевание. Ребенок получает бесплатное лечение, но реабилитация требует финансовых средств. Благодаря помощи «Земляков», ребенок смог получить реабилитацию в неврологическом центре в Санкт-Петербурге.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе фонда, в сложной ситуации оказалась мать-одиночка с пятью детьми. Женщина приобрела частный дом на средства материнского капитала, но к жилищу не был подведен водопровод. Фонд выделил материальную помощь, работы ведутся.

Помощь «Земляков» потребовалось молодой семье с двумя детьми. Семья ведет хозяйство, но случилось так, что из-за болезни у них умерла корова. Фонд помог семье в покупке нового животного.

Напомним, что в Фонд можно обратиться через сайт или официальную группу ВКонтакте.